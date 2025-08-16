HOYSuscripcion LR Focus

Temblor de magnitud 4,3 remeció hoy Lima
Sociedad

Tráiler lleno trigo se vuelca tras accidente en el Callao: vecinos llegaron hasta con carretilla para saquear el producto

Decenas de vecinos saquearon los sacos de trigo que terminaron regados por la vía del Callao, pues se acercaron con baldes, costales y carretillas para llevarse el producto.

Vecinos de la zona saqueando la carga del camión, el cual terminó volcado tras un accidente. Foto: Composición LR
Vecinos de la zona saqueando la carga del camión, el cual terminó volcado tras un accidente. Foto: Composición LR

De acuerdo a la información policial, alrededor de las 4 de la tarde del sábado 16 de agosto, se reportó un fuerte accidente de tránsito que ocasionó que un enorme tráiler terminara volcado en el óvalo Garibaldi, en el Callao. Además, el vehículo transportaba decenas de sacos de trigo, los cuales terminaron regados en la vía.

Ante lo sucedido, los vecinos del lugar se acercaron con baldes, costales y hasta con carretillas para llevarse el producto alimenticio que estaba en la pista. Debido a ello, la Policía Nacional intervino para controlar la situación y descongestionar la vía.

Tráiler lleno de trigo termina volcado en óvalo Garibaldi en el Callao

Tras el accidente ocurrido en el óvalo Garibaldi, en el Callao, se generó una fuerte congestión vehicular, lo que obligó a la Policía Nacional del Perú a desplegarse rápidamente para controlar el tránsito y así evitar mayores incidentes en el área mientras se realizaban las diligencias respectivas.

Vecinos llegaron en carretilla para el saqueo. Foto: Difusión

Vecinos llegaron en carretilla para el saqueo. Foto: Difusión

Cabe resaltar que el vehículo siniestrado tenía la placa ACX-944 y pertenece a la empresa SUPERVAN S.A.C., la cual está dedicada al transporte terrestre de carga en general, granel, contenedores y cisternas. Al momento del incidente, el vehículo llevaba decenas de sacos que contenían trigo.

Vecinos saquearon el producto tras el incidente

El accidente de tránsito ocasionó que varios vecinos de la zona se acercaran y, al presenciar que el trigo estaba regado por la vía, empezaron a llegar con baldes, costales y hasta con carretilla para llevarse el producto alimenticio.

De acuerdo a las imágenes tomadas en el área del accidente, tanto jóvenes como adultos saquearon los sacos de trigo que estaban a bordo del tráiler. Hasta el momento, las autoridades no han determinado responsabilidades en el accidente. Se espera que las cámaras de seguridad contribuyan con las investigaciones del incidente.

