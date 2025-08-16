HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Entretenimiento

Festival Chim Pum Callao 2025: horario por artista, lugar y más detalles para asistir

El Festival Chim Pum Callao 2025 celebra el 189 aniversario del Primer Puerto del Perú con salsa en vivo, artistas nacionales e internacionales. La apertura de puertas para el concierto será desde las 3 p.m.

El Festival Chim Pum Callao 2025 abrirá sus puertas desde las 3 p.m. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
El Festival Chim Pum Callao 2025 abrirá sus puertas desde las 3 p.m. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

El Festival Chim Pum Callao 2025 promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año. Este sábado 16 de agosto, miles de fanáticos de la salsa se darán cita en el Estadio Campolo Alcalde de La Perla desde las 3 p.m. (apertura de puertas) para celebrar el 189 aniversario del Primer Puerto del Perú con un espectáculo de talla internacional que reunirá a leyendas del género y nuevos talentos chalacos.

La cartelera incluye a íconos como El Gran Combo de Puerto Rico, La Sonora Ponceña y Los Adolescentes, junto a artistas nacionales como Zaperoko, K’llao Salsa, Angeli Boza y Maryto y su Salsón. Con puertas abiertas desde las 3:00 p.m., el evento tendrá más de ocho horas de música en vivo, convirtiéndose en una auténtica fiesta salsera.

PUEDES VER: ‘Una Noche de Salsa 14’: confirman la llegada de Óscar de León y más artistas internacionales para el festival salsero

lr.pe

Festival Chim Pum Callao 2025: horario de presentación de cada artista

La programación oficial del concierto denominado Festival Chim Pum Callao 2025 ya ha sido confirmada. El espectáculo iniciará a las 4:00 p.m. con una potente dosis de sabor nacional y continuará hasta pasada la medianoche con los artistas internacionales más esperados del cartel. A continuación, los horarios detallados:

  • 4:00 p.m. - 5:00 p.m. | La Clave de Alfonso Collantes
  • 5:15 p.m. - 6:00 p.m. | Engerberth Tapia
  • 6:15 p.m. - 6:55 p.m. | K’llao Salsa
  • 7:05 p.m. - 7:45 p.m. | Jeison Manuel
  • 7:55 p.m. - 8:35 p.m. | Maryto y su Salsón
  • 8:45 p.m. - 9:20 p.m. | Zaperoko
  • 9:30 p.m. - 9:45 p.m. | Angeli Boza
Artistas para el Festival Chim Pum Callao.

Artistas para el Festival Chim Pum Callao.

A partir de las 10:00 p.m. subirán al escenario las figuras internacionales que harán historia en este Festival Chim Pum Callao 2025 artistas:

  • Gerardo Rivas
  • Viti Ruiz
  • Los Adolescentes
  • La Sonora Ponceña
  • El Gran Combo de Puerto Rico

PUEDES VER: Cristian Castro en Perú 2025: precios, zonas, preventa y compra en Teleticket

lr.pe

¿Dónde será el Festival Chim Pum Callao 2025?

El evento se llevará a cabo en el remozado Estadio Campolo Alcalde, ubicado en el distrito de La Perla, Callao. El recinto fue modernizado por el Gobierno Regional del Callao hace dos años y ahora cuenta con grass sintético certificado por la FIFA, además de nuevas tribunas, ascensor para personas con discapacidad y mejor infraestructura de seguridad con puertas metálicas y cercos perimétricos reforzados.

PUEDES VER: Miguel Mateos, leyenda del rock latinoamericano, regresa al Perú: entradas, fecha y lugar de su show

lr.pe

Aún quedan entradas para el Festival Chim Pum Callao 2025

Aunque inicialmente se anunció un sold out, los organizadores del Festival Chim Pum Callao 2025 han confirmado que se han habilitado nuevas localidades debido a la alta demanda. Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma oficial de Teleticket, con zonas disponibles en la Zona Explanada, que ya se encuentra cerca del límite de aforo.

Entradas para el Festival Chim Pum Callao 2025.

Entradas para el Festival Chim Pum Callao 2025.

El público aún tiene oportunidad de asegurar su ingreso a esta fiesta musical que promete hacer historia en el Callao. Los interesados deben adquirir sus entradas lo antes posible, ya que se espera un lleno total en el recinto.

Notas relacionadas
‘Una Noche de Salsa 14’: confirman la llegada de Óscar de León y más artistas internacionales para el festival salsero

‘Una Noche de Salsa 14’: confirman la llegada de Óscar de León y más artistas internacionales para el festival salsero

LEER MÁS
Oscar Nieves celebra 50 años de carrera con un gran concierto salsero

Oscar Nieves celebra 50 años de carrera con un gran concierto salsero

LEER MÁS
¿Quién es César Vega? El salsero peruano que saltó a la fama a los 17 años y es acusado por su expareja de violencia

¿Quién es César Vega? El salsero peruano que saltó a la fama a los 17 años y es acusado por su expareja de violencia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela Franco rompe su silencio sobre su relación con Christian Cueva tras borrar todas sus fotos: "Estoy tranquila"

Pamela Franco rompe su silencio sobre su relación con Christian Cueva tras borrar todas sus fotos: "Estoy tranquila"

LEER MÁS
Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

LEER MÁS
Pamela López expresa su inquietud por casa de Trujillo que estaría siendo rematada por Christian Cueva: "Los diseños son míos"

Pamela López expresa su inquietud por casa de Trujillo que estaría siendo rematada por Christian Cueva: "Los diseños son míos"

LEER MÁS
César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

LEER MÁS
Lesly Águila enfrenta incómoda pregunta sobre su maternidad a los 30 años: "No hay una edad exacta para tener hijos"

Lesly Águila enfrenta incómoda pregunta sobre su maternidad a los 30 años: "No hay una edad exacta para tener hijos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Entretenimiento

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota