Festival Chim Pum Callao 2025: horario por artista, lugar y más detalles para asistir

El Festival Chim Pum Callao 2025 promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año. Este sábado 16 de agosto, miles de fanáticos de la salsa se darán cita en el Estadio Campolo Alcalde de La Perla desde las 3 p.m. (apertura de puertas) para celebrar el 189 aniversario del Primer Puerto del Perú con un espectáculo de talla internacional que reunirá a leyendas del género y nuevos talentos chalacos.

La cartelera incluye a íconos como El Gran Combo de Puerto Rico, La Sonora Ponceña y Los Adolescentes, junto a artistas nacionales como Zaperoko, K’llao Salsa, Angeli Boza y Maryto y su Salsón. Con puertas abiertas desde las 3:00 p.m., el evento tendrá más de ocho horas de música en vivo, convirtiéndose en una auténtica fiesta salsera.

Festival Chim Pum Callao 2025: horario de presentación de cada artista

La programación oficial del concierto denominado Festival Chim Pum Callao 2025 ya ha sido confirmada. El espectáculo iniciará a las 4:00 p.m. con una potente dosis de sabor nacional y continuará hasta pasada la medianoche con los artistas internacionales más esperados del cartel. A continuación, los horarios detallados:

4:00 p.m. - 5:00 p.m. | La Clave de Alfonso Collantes

| La Clave de Alfonso Collantes 5:15 p.m. - 6:00 p.m. | Engerberth Tapia

| Engerberth Tapia 6:15 p.m. - 6:55 p.m. | K’llao Salsa

| K’llao Salsa 7:05 p.m. - 7:45 p.m. | Jeison Manuel

| Jeison Manuel 7:55 p.m. - 8:35 p.m. | Maryto y su Salsón

| Maryto y su Salsón 8:45 p.m. - 9:20 p.m. | Zaperoko

| Zaperoko 9:30 p.m. - 9:45 p.m. | Angeli Boza

Artistas para el Festival Chim Pum Callao.

A partir de las 10:00 p.m. subirán al escenario las figuras internacionales que harán historia en este Festival Chim Pum Callao 2025 artistas:

Gerardo Rivas

Viti Ruiz

Los Adolescentes

La Sonora Ponceña

El Gran Combo de Puerto Rico

¿Dónde será el Festival Chim Pum Callao 2025?

El evento se llevará a cabo en el remozado Estadio Campolo Alcalde, ubicado en el distrito de La Perla, Callao. El recinto fue modernizado por el Gobierno Regional del Callao hace dos años y ahora cuenta con grass sintético certificado por la FIFA, además de nuevas tribunas, ascensor para personas con discapacidad y mejor infraestructura de seguridad con puertas metálicas y cercos perimétricos reforzados.

Aún quedan entradas para el Festival Chim Pum Callao 2025

Aunque inicialmente se anunció un sold out, los organizadores del Festival Chim Pum Callao 2025 han confirmado que se han habilitado nuevas localidades debido a la alta demanda. Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma oficial de Teleticket, con zonas disponibles en la Zona Explanada, que ya se encuentra cerca del límite de aforo.

Entradas para el Festival Chim Pum Callao 2025.

El público aún tiene oportunidad de asegurar su ingreso a esta fiesta musical que promete hacer historia en el Callao. Los interesados deben adquirir sus entradas lo antes posible, ya que se espera un lleno total en el recinto.