Sociedad

Desde este domingo 17 Aerodirecto Sur y transporte público en el Callao desviarán su recorrido

Los trabajos de la Línea 4 del Metro de Lima se realizarán en la av. Elmer Faucett en el Callao

Servicio Aerodirecto variará su recorrido. Foto: composición LR
Servicio Aerodirecto variará su recorrido. Foto: composición LR

Desde este domingo 17 de agosto el servicio de Aerodirecto Sur y 42 rutas de transporte público convencional desviarán su recorrido, debido al inicio de obras para la construcción de la estación Carmen de la Legua (E4-8) del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

Los trabajos se realizarán en la av. Elmer Faucett, entre el jr. Hipólito Unanue y la calle Luna Pizarro, en el Callao.

Gremios convocan paro de transportistas este 21 de agosto: "(Queremos) exigir garantías para nuestras vidas"

lr.pe

En el caso de los buses de Aerodirecto Sur, que van hacia el aeropuerto, estos irán por las avenidas Haya de la Torre, La Marina, Santa Rosa y la auxiliar de la av. Morales Duárez para girar en U e ingresar a la vía principal de esta última avenida con dirección a la entrada del terminal aéreo.

larepublica.pe

Este servicio tendrá dos paraderos temporales en las intersecciones de las avenidas Santa Rosa con Argentina y Morales Duárez con Faucett.

Al realizar el desvío se dejará de atender por el momento los paraderos Faucett y San José.

Hacia la avenida Venezuela, los buses realizarán su recorrido habitual por la avenida Elmer Faucett.

Transporte regular

Con dirección al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los buses circularán por las vías auxiliares de las avenidas Elmer Faucett y Óscar R. Benavides y la vía principal de las avenidas Enrique Meiggs y Argentina para luego retomar su recorrido habitual.

larepublica.pe

Hacia la avenida Venezuela, los vehículos realizarán su recorrido habitual por la avenida Elmer Faucett.

La concesionaria Línea 2 del Metro de Lima y Callao, ejecutora de la obra, ha informado que durante esta primera fase se mantendrá habilitada la av. Faucett para la circulación en el sentido de norte a sur.

La Autoridad de Transporte Público (ATU) pidió a la población tomar sus precauciones.

