Resultados de La Kábala de este sábado 16 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Nuevo sorteo de La Kábala con un Pozo Buenazo de S/1.401.173 | Composición LR | Intralot

El sábado 16 de agosto se llevó a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la conocida lotería de Intralot, que en esta ocasión ofreció un Pozo Buenazo acumulado de S/1.401.173. Aquí podrás conocer la combinación ganadora, la jugada más destacada de la noche y todos los detalles de este popular juego de azar que sigue cautivando a participantes en todo el Perú. ¡Tú podrías ser el próximo ganador!

La Kábala EN VIVO este 16 de agosto: premios y pozo Buenazo 14:24 ¿Dónde ver la transmisión de la Kábala? El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m. 14:23 ¿Qué días se juega la Kábala? El sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados.

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte:

Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.

Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.

Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!