Resultados de La Kábala de este sábado 16 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo
Revisa los últimos resultados y números ganadores de un nuevo sorteo de La Kábala por Intralot. El pozo millonario ascendió a S/1.401.173.
El sábado 16 de agosto se llevó a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la conocida lotería de Intralot, que en esta ocasión ofreció un Pozo Buenazo acumulado de S/1.401.173. Aquí podrás conocer la combinación ganadora, la jugada más destacada de la noche y todos los detalles de este popular juego de azar que sigue cautivando a participantes en todo el Perú. ¡Tú podrías ser el próximo ganador!
La Kábala EN VIVO este 16 de agosto: premios y pozo Buenazo
¿Dónde ver la transmisión de la Kábala?
El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m.
¿Qué días se juega la Kábala?
El sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados.
¿Cómo jugar La Kábala?
Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte:
- Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
- Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
- Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.
¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!