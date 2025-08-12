Resultados de la Kábala EN VIVO del martes 12 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo
Conoce los resultados y números ganadores del sorteo de La Kábala, que se realizará este 12 de agosto por Intralot. El pozo Buenazo ascendió a S/1.227.145.
Este martes 12 de agosto se realiza un nuevo sorteo de La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, que ofrece un Pozo Buenazo de S/1.227.145. Para participar, los interesados deben comprar sus boletos en tiendas, centros comerciales a nivel nacional o a través de medios digitales. Este juego de azar se transmitirá en vivo desde la página de Facebook de La Tinka a partir de las 10.00 p. m.
En esta nota se presentarán los resultados del sorteo, la jugada más destacada de la jornada y toda la información sobre esta lotería. Uno de los participantes podría ser el próximo afortunado.
Resultados de la Kábala EN VIVO del martes 12 de agosto
¿Qué días se juega la Kábala?
El sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados.
¿Dónde ver la transmisión de la Kábala?
El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m.
¿Dónde jugar la Kábala HOY 12 de agosto?
- Puntos de la Suerte: ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.
- Kábala online: recarga tu cuenta y juega desde donde estés.
¿Cómo jugar a La Kábala?
Participar en el sorteo de La Kábala, deberán seguir los siguientes pasos:
- Paso 1: Elegir 6 números favoritos para la jugada ganadora.
- Paso 2: Seleccionar la opción 'Chau Chamba' para entrar a un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo brinda la oportunidad de ganar S/5.000 mensuales durante 20 años.
- Paso 3: Finaliza la compra al hacer clic en 'finalizar', elija el método de pago y listo.
