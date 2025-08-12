Resultados de la Kábala EN VIVO del martes 12 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Los sorteos son todos los martes, jueves y sábados. | Foto: Intralot

Este martes 12 de agosto se realiza un nuevo sorteo de La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, que ofrece un Pozo Buenazo de S/1.227.145. Para participar, los interesados deben comprar sus boletos en tiendas, centros comerciales a nivel nacional o a través de medios digitales. Este juego de azar se transmitirá en vivo desde la página de Facebook de La Tinka a partir de las 10.00 p. m.

En esta nota se presentarán los resultados del sorteo, la jugada más destacada de la jornada y toda la información sobre esta lotería. Uno de los participantes podría ser el próximo afortunado.

Resultados de la Kábala EN VIVO del martes 12 de agosto 11:25 ¿Qué días se juega la Kábala? El sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados. 11:25 ¿Dónde ver la transmisión de la Kábala? El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m. 11:25 ¿Dónde jugar la Kábala HOY 12 de agosto? - Puntos de la Suerte: ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.

- Kábala online: recarga tu cuenta y juega desde donde estés.

¿Cómo jugar a La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala, deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Elegir 6 números favoritos para la jugada ganadora.

Paso 2: Seleccionar la opción 'Chau Chamba' para entrar a un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo brinda la oportunidad de ganar S/5.000 mensuales durante 20 años.

Paso 3: Finaliza la compra al hacer clic en 'finalizar', elija el método de pago y listo.

