Resultados de La Kábala de este jueves 14 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Sorteo de La Kábala asciende con un Pozo Buenazo de 1.322.535 soles. | Composición LR | Intralot

El jueves 14 de agosto se realizó un nuevo sorteo de La Kábala, popular lotería de Intralot, que en esta edición puso en juego un Pozo Buenazo acumulado de S/1.322.535. Aquí encontrarás la combinación ganadora, la jugada más resaltante de la noche y toda la información de este emocionante juego de azar que continúa conquistando a jugadores en todo el Perú. ¡Quizá tú seas el próximo afortunado!

La Kábala EN VIVO este 14 de agosto: premios y pozo Buenazo 13:50 ¿Qué días se juega la Kábala? El sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados. 13:49 ¿Dónde ver la transmisión de la Kábala? El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m.

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte:

Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.

Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.

Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!

