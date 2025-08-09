Resultados de La Kábala de este sábado 9 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Este sábado 8 de agosto se llevó a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, que en esta ocasión ofreció un Pozo Buenazo acumulado de S/1.143.060. En esta nota te mostramos los números ganadores, resaltamos la jugada más destacada de la noche y te brindamos todos los detalles sobre este apasionante juego de azar que sigue sumando seguidores en todo el país. ¡Tú también podrías convertirte en el próximo ganador!

La Kábala EN VIVO este 9 de agosto: premios y pozo Buenazo 18:43 ¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'? El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2. 18:43 ¿Dónde jugar la Kábala hoy 9 de agosto? - Puntos de la Suerte: ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.

- Kábala online: recarga tu cuenta y juega desde donde estés. 18:39 ¿Qué días se juega la Kábala? El sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados. 18:32 ¿Dónde ver la transmisión de la Kábala? El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m.

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte:

Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.

Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.

Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!

