Niña de 9 años muere calcinada en incendio dentro de su vivienda en Chota, Cajamarca

Una niña de apenas 9 años perdió la vida dentro de su vivienda durante un incendio ocurrido en La Rinconada, en el distrito de Lajas, ubicado en Chota, en la región de Cajamarca. Debido a la magnitud del siniestro y a la ubicación de la zona, las labores de emergencia enfrentaron dificultades.

De acuerdo a la información del serenazgo de la localidad, la menor habría estado sola en su vivienda cuando inició el incendio. Además, los testigos de la zona presumen que el fuego se habría iniciado por una vela encendida. No obstante, aún se investiga el hecho.

Incendio en Chota, Cajamarca, consume una vivienda y deja a niña fallecida

Cuando alertaron a las autoridades, llegaron al lugar para atender la emergencia. No obstante, encontraron la vivienda consumida en su totalidad y a la madre de familia lamentando lo sucedido. "Se ha incendiado toda una casa y la señora que está ahí llorando dice que ha dejado ahí a su niña. Estamos rogando para que no esté ahí y haya escapado al monte", se le escucha decir a uno de los testigos.

"Necesitamos apoyo con lo que se pueda", acotó el testigo en aquel momento mientras el personal de serenazgo lanzaba baldes con agua para controlar las llamas del incendio. Tras lo sucedido, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió un comunicado en donde confirmó el deceso de la menor.

Reporte de Indeci tras el siniestro ocurrido en Cajamarca

De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el siniestro urbano registrado el pasado 14 de agosto causó daños materiales en la vivienda de material rústico y provocó el fallecimiento de una menor de 9 años el sector mencionado.

Además, la Policía Nacional del Perú realizó las diligencias del levantamiento del cadáver durante la madrugada del 15 de agosto. Precisaron que el siniestro habría durado 2 horas hasta ser extinguido alrededor de las 11 de la noche.

Canal de ayuda

