El incendio en Tres Cantos se originó el lunes 11 de agosto y deja, hasta el momento, un fallecido en España. | Foto: composición LR/TikTok

Una grave ola de calor provocó múltiples incendios forestales, el cual afectó a Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. El lunes 11 de agosto, se declaró que el incendio en Tres Cantos sigue activo, el cual ha generado la muerte de un hombre de 50 años y afectado 2.000 hectáreas.

En ese sentido, diversos videos del siniestro han circulado en las redes sociales, entre las cuales, un venezolano relata su experiencia tras recibir los primeros humos del incendio que, generó la evacuación de más de 5,000 personas en toda España.

Venezolano relata su aterradora experiencia en el incendio de Tres Cantos en España

El ciudadano venezolano, conocido en TikTok como @pitolaguaira, relató que se encuentra en Lucero, a una hora del incendio de Tres Cantos, en el que se encontraba viendo televisión y le comenzó a picar los ojos.

“Estábamos viendo televisión y empezaron a picarnos los ojos y la niña empezó a toser. Cuando me asomo, en la terraza, todo está gris y olía a puro humo”, acotó.

Ante esta situación, y sabiendo que su esposa es alérgica, llamó a la policía. Los oficiales, todavía no tenían la información clara; sin embargo, sospechaban que se trataba del mega incendio de Tres Cantos.

Al revisar su móvil, se da cuenta de la magnitud del incendio de Tres Cantos, el cual no tenía noción hasta ver los mensajes.

“Cuando me pongo a ver los comentarios, me doy cuenta de que afectó a Alcorcón, Vallecas, toda la parte de Lucero, Madrid centro. O sea, estamos hablando de todo Madrid”, señaló.

“Es supergrave, porque las personas son alérgicas, algunos sufren de asma. Muchas personas están siendo afectadas por este mega incendio”, finalizó.

¿Cómo está la situación del incendio de Tres Cantos en España?

El incendio que se desató en las afueras de Tres Cantos este lunes, pasadas las 19:30 horas (hora local), ha puesto en jaque a la Comunidad de Madrid por su rápido avance y virulencia, sigue evolucionando de forma positiva, aunque las autoridades no lo dan por controlado.

Por otro lado, más de 3.700 personas tuvieron que dormir fuera de sus casas durante la noche del lunes, cerca del paraje natural de Las Médulas, en Yeres, debido a que los incendios afectan las provincias de León y Zamora.

De acuerdo con medios locales, el incendio se encuentra perimetrado, continúan las labores de extinción con un despliegue masivo de bomberos, brigadas forestales, medios aéreos y la Unidad Militar de Emergencias, mientras la Comunidad de Madrid coordina desde primera hora las acciones para evitar rebrotes y evaluar los daños.

Tal como informó Europa Press, la última reunión del Comité Asesor del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFORMA) en el Puesto de Mando Avanzado, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha indicado que:

”Si se mantienen las condiciones meteorológicas y no se registra ninguna reactivación, está previsto que el incendio pueda quedar controlado durante la noche", acotó.