Esta es la comunidad con el récord de más incendios forestales en España: no es Madrid ni Andalucía

España atraviesa por una ola de incendios forestales, que es uno de los mayores retos medioambientales en las últimas décadas. Recientemente, el incendio en Tres Cantos ha afectado, hasta el momento, 1,500 hectáreas en las provincias de León, Zamora y la Comunidad de Madrid. Sin embargo, existe una región más afectada por los incendios en el país ibérico.

Galicia ha sido la comunidad autónoma más afectada por los incendios en España entre 1983 y 2017, con un alto porcentaje de superficie quemada. De acuerdo con datos oficiales, esta comunidad concentró el 36 % de los siniestros en España, arrasando con más de 1.220.000 hectáreas, una superficie mayor que la de Vizcaya.

¿Cuál es la comunidad más afectada por los incendios forestales en España?

La provincia de Orense fue la más afectada, y de los cien municipios españoles con mayor número de incendios en este lapso, 70 se ubicaron en Galicia.

Durante esos años, Galicia acumuló casi el 49% de la superficie total calcinada de forma intencionada en toda España, lo que destaca la magnitud de los incendios en esta comunidad.

A medida que avanzan los incendios activos en la región, será necesario esperar para calcular la extensión de los daños y las consecuencias que estos podrían tener sobre el territorio.

La segunda comunidad más afectada por los incendios fue Castilla y León, que representó más del 14% de la superficie total quemada entre 1983 y 2017.

Actualmente, esta región enfrenta incendios activos en las provincias de León, Zamora y una pequeña zona de Palencia. Mientras tanto, los datos oficiales sobre los costos económicos y los gastos en la extinción de incendios son incompletos.

Según las cifras proporcionadas por el Gobierno, los incendios forestales generaron pérdidas que superaron los 2.400 millones de euros.

El año 2017 fue especialmente grave para Asturias, que registró el peor año en cuanto a superficie quemada del siglo XXI, con 28.185 hectáreas arrasadas. En términos globales, 1989 fue el año con más incendios, con un total de 15.922 incendios que afectaron más de una hectárea. Sin embargo, el año en el que más superficie se quemó fue 1985, con 483.844 hectáreas devastadas.

¿Por qué se generan los incendios forestales en España?

Aunque se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que algunos incendios se originan para modificar el uso del suelo, los datos no apoyan esta teoría.

Según la base de datos EGIF, solo el 0,56% de los incendios intencionados fueron causados con el objetivo de cambiar el uso del suelo, una cifra que representa solo un 0,1% de toda la extensión de monte quemada en estos 35 años.

De los incendios provocados, se habrían registrado 695 casos que destruyeron unas tres mil hectáreas. Por tanto, la idea de que los incendios sean usados como herramienta para recalificar terrenos no refleja la realidad de la situación.