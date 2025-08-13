HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Mundo

Esta es la comunidad con el récord de más incendios forestales en España: no es Madrid ni Andalucía

Los incendios forestales en España, recuerda que existe una comunidad con la mayor cantidad de siniestros ocurridos en el país ibérico.

Galicia ha sido la comunidad más afectada por incendios forestales en España, concentrando el 36% de los incendios entre 1983 y 2017, con más de 1.220.000 hectáreas quemadas.
Galicia ha sido la comunidad más afectada por incendios forestales en España, concentrando el 36% de los incendios entre 1983 y 2017, con más de 1.220.000 hectáreas quemadas. | Foto: composición LR/AFP

España atraviesa por una ola de incendios forestales, que es uno de los mayores retos medioambientales en las últimas décadas. Recientemente, el incendio en Tres Cantos ha afectado, hasta el momento, 1,500 hectáreas en las provincias de León, Zamora y la Comunidad de Madrid. Sin embargo, existe una región más afectada por los incendios en el país ibérico.

Galicia ha sido la comunidad autónoma más afectada por los incendios en España entre 1983 y 2017, con un alto porcentaje de superficie quemada. De acuerdo con datos oficiales, esta comunidad concentró el 36 % de los siniestros en España, arrasando con más de 1.220.000 hectáreas, una superficie mayor que la de Vizcaya.

PUEDES VER: Este es el pueblo bautizado como la "Pompeya española": esconde un legado histórico de la Guerra Civil

lr.pe

¿Cuál es la comunidad más afectada por los incendios forestales en España?

Entre 1983 y 2017, Galicia fue la comunidad autónoma que sufrió la mayor cantidad de incendios en España, representando el 36% del total del país. En ese período, se registraron 81.093 incendios que destruyeron más de 1.220.000 hectáreas, un área mayor que la provincia de Vizcaya, según datos de Civio.

La provincia de Orense fue la más afectada, y de los cien municipios españoles con mayor número de incendios en este lapso, 70 se ubicaron en Galicia.

Durante esos años, Galicia acumuló casi el 49% de la superficie total calcinada de forma intencionada en toda España, lo que destaca la magnitud de los incendios en esta comunidad.

A medida que avanzan los incendios activos en la región, será necesario esperar para calcular la extensión de los daños y las consecuencias que estos podrían tener sobre el territorio.

La segunda comunidad más afectada por los incendios fue Castilla y León, que representó más del 14% de la superficie total quemada entre 1983 y 2017.

Actualmente, esta región enfrenta incendios activos en las provincias de León, Zamora y una pequeña zona de Palencia. Mientras tanto, los datos oficiales sobre los costos económicos y los gastos en la extinción de incendios son incompletos.

Según las cifras proporcionadas por el Gobierno, los incendios forestales generaron pérdidas que superaron los 2.400 millones de euros.

El año 2017 fue especialmente grave para Asturias, que registró el peor año en cuanto a superficie quemada del siglo XXI, con 28.185 hectáreas arrasadas. En términos globales, 1989 fue el año con más incendios, con un total de 15.922 incendios que afectaron más de una hectárea. Sin embargo, el año en el que más superficie se quemó fue 1985, con 483.844 hectáreas devastadas.

¿Por qué se generan los incendios forestales en España?

Aunque se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que algunos incendios se originan para modificar el uso del suelo, los datos no apoyan esta teoría.

Según la base de datos EGIF, solo el 0,56% de los incendios intencionados fueron causados con el objetivo de cambiar el uso del suelo, una cifra que representa solo un 0,1% de toda la extensión de monte quemada en estos 35 años.

De los incendios provocados, se habrían registrado 695 casos que destruyeron unas tres mil hectáreas. Por tanto, la idea de que los incendios sean usados como herramienta para recalificar terrenos no refleja la realidad de la situación.

Notas relacionadas
Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

LEER MÁS
Venezolano relata su aterradora experiencia de vivir cerca al gran incendio en Tres Cantos en España: "Es supergrave"

Venezolano relata su aterradora experiencia de vivir cerca al gran incendio en Tres Cantos en España: "Es supergrave"

LEER MÁS
Última oportunidad para solicitar la nacionalidad española: esta es la fecha límite de la Ley de nietos para extranjeros

Última oportunidad para solicitar la nacionalidad española: esta es la fecha límite de la Ley de nietos para extranjeros

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Influencer cayó de una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok y muere: la trágica historia de Arina Glazunova

Influencer cayó de una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok y muere: la trágica historia de Arina Glazunova

LEER MÁS
Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

LEER MÁS
Docente de Bolivia es rescatado tras sobrevivir dos días perdido en los valles de Santa Cruz: se enterró para resistir el frío

Docente de Bolivia es rescatado tras sobrevivir dos días perdido en los valles de Santa Cruz: se enterró para resistir el frío

LEER MÁS
El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

LEER MÁS
Hombre mató a su padrastro de 81 años por abusar de su madre y hermanas hace 50 años en Chile

Hombre mató a su padrastro de 81 años por abusar de su madre y hermanas hace 50 años en Chile

LEER MÁS
Colombia confirma la muerte de José Aldinever Sierra, presunto autor material de la muerte de Miguel Uribe

Colombia confirma la muerte de José Aldinever Sierra, presunto autor material de la muerte de Miguel Uribe

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Mundo

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota