Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Sociedad

Incendio consume almacén en Barrios Altos: sería el segundo siniestro en cuatro meses

Más de 15 unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron al lugar desde las 4 de la madrugada para controlar la emergencia y sofocar las llamas. Este sería el segundo incendio registrado en el edificio.

Incendio en Barrios Altos
Incendio en Barrios Altos

En horas de la madrugada de este sábado 9 de agosto se registró un incendio de gran magnitud que alarmó a los vecinos de Barrios Altos. Un almacén ubicado en la cuadra 13 del jirón Miro Quesada, en el Cercado de Lima, volvió a ser escenario de un siniestro.

La emergencia se reportó alrededor de las 4:40 de la madrugada, y el Cuerpo General de Bomberos acudió con más de 15 unidades para controlarla, entre ellas camiones, autobombas, cisternas, ambulancias, escaleras, eléctricas y rescate. Según las autoridades, el edificio almacena materiales textiles, plásticos y juguetes.

lr.pe

Segundo incendio en almacén de Barrios Altos en pocos meses

Tras más de cuatro horas de trabajo, el comandante Ricky Ricalde, jefe de la Brigada de Lima Centro, señaló que el incendio se encuentra completamente confinado; sin embargo, aún persisten varios focos en los 120 metros cuadrados afectados. No se han reportado personas heridas, aunque sí pérdidas materiales y daños en la estructura, a pesar de que “hemos atacado directamente la estructura para atacar el cuarto piso”, señaló a Latina.

El jefe de brigada recordó que este es el segundo siniestro registrado en este almacén de varios pisos. “Si recordamos, meses atrás tuvimos un incendio de este mismo almacén que estuvo comprometido. Fue mucho más grande y duró mucho más tiempo”, agregó. Sobre el incendio anterior, registrado en abril, indicó que aún no se cuenta con un informe final. “Después de este siniestro por segunda vez, asumo que va a tener que entrar una reevaluación estructural del edificio”.

lr.pe

¿Qué hacer en casos de incendio?

  • De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.
  • Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
  • En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.
  • Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.
  • Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

