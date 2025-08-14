Voraz incendio arrasa con 15 viviendas y deja a decenas de familias sin hogar en Puno

Los afectados del incendio en La Rinconada solicitan apoyo para recuperar sus pertenencias y tener una vivienda en donde residir. | Foto: composición LR | Cinthia Alvarez LR

Un voraz incendio redujo a cenizas al menos 15 viviendas en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, en Puno. El siniestro ocurrió la noche del miércoles 13 de agosto y dejó a 50 personas damnificadas.

Ante la ausencia de una compañía de bomberos en el distrito de Ananea, los esfuerzos para combatir las llamas recayeron en los propios vecinos y el personal policial. Ellos utilizaron baldes con agua y otros implementos disponibles para evitar la propagación del fuego.

El trabajo conjunto entre las autoridades y los pobladores permitió extinguir completamente las llamas alrededor de las 9:40 p. m. Afortunadamente, no se registraron pérdidas humanas, aunque sí cuantiosos daños materiales en las quince viviendas afectadas.

Vecinos apagaron el fuego ante falta de bomberos en la zona

Según testigos, las llamas comenzaron a expandirse rápidamente pasadas las 7:00 p. m. en el jirón Chile, parte baja de la Urbanización Tres de Mayo, a escasos metros de una institución educativa particular. La emergencia tomó por sorpresa a los vecinos, quienes intentaron contener el fuego con baldes de agua mientras alertaban a las autoridades.

Según la Policía Nacional, el incendio fue provocado por un cortocircuito eléctrico en el interior de una de las viviendas. La propietaria de un inmueble habría confirmado que el fuego se inició en su domicilio. El caso fue comunicado al Ministerio Público y a las unidades especializadas de la Oficina de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (Oficri) de Puno y Juliaca, así como a seguridad del Estado para las investigaciones correspondientes.

Damnificados piden ayuda al Gobierno tras perderlo todo en el incendio

Según vecinos, cada vivienda albergaba al menos cinco habitaciones construidas con materiales rústicos como madera y calaminas, lo que facilitó que las llamas avanzaran. El fuego arrasó con camas, muebles, frazadas, dinero y pertenencias personales. Según testigos, algunos vecinos, lograron rescatar parte de sus bienes antes de que el fuego lo consumiera todo.

La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ananea acudió a la zona para evaluar los daños. Tras ello, informaron que solicitarán el apoyo correspondiente al Gobierno central, debido a que los afectados habrían perdido todo. Asimismo, exhortaron a las familias a revisar y mantener en buen estado los cableados eléctricos en sus domicilios para evitar accidentes similares.

