Madre acude a biopsia por descarte de cáncer y termina con mastitis crónica: denuncia negligencia médica

La mujer afectada señala que mastitis fue producto de una presunta mala praxis por su primera biopsia; pero la Liga Contra el Cáncer señala que es parte de la metodología de descarte de enfermedades oncológicas.

Leslie se encuentra esperando un tratamiento para su mastitis luego de que empeorase presuntamente por una mala biopsia; sin embargo, la asociación señala que efectos eran parte del proceso de la enfermedad. Foto: composición LR/difusión
Leslie se encuentra esperando un tratamiento para su mastitis luego de que empeorase presuntamente por una mala biopsia; sin embargo, la asociación señala que efectos eran parte del proceso de la enfermedad. Foto: composición LR/difusión

Leslie Valle, una joven madre primeriza de 32 años, sigue drenando la sangre que le genera dolor por la mastitis crónica que ha recrudecido desde la primera biopsia que se realizó el 4 de julio, cuando no tenía más que un pequeño bulto en la mama derecha de 10 milímetros. Ahora, esa pequeña incongruencia en su cuerpo que fue identificada el 2 de julio, mide 8 centímetros, del mismo tamaño de una pelota de tenis que irá creciendo mientras toma los 10 medicamentos al día que la enfermedad resiste.

Ella es mamá de una menor de 3 años, su única hija, que destetó entre octubre y noviembre de 2024. Desde junio de 2025 (es decir, luego de 6 meses), Leslie empezó a sentir ciertas molestias que, tras palparse, entendió que se debía a un bultito que se hallaba debajo de su seno. Era la primera urgencia.

PUEDES VER: Joven asesinado en Plaza San Martín se enteró que sería padre el mismo día: pareja tenía 3 meses de gestación

lr.pe

El 2 de julio de 2025, ella acude a la Liga Contra el Cáncer en su sede del Centro de Lima, llamada Colmena. Al llegar, es designada a atenderse con el oncólogo Mario Ernesto Cosser Herrera, quien le indica realizarse una ecografía con urgencia en la zona para descartar cualquier tipo de cáncer, entre otros exámenes.

A la derecha, resultado de la primera biopsia hecha por la Liga Contra el Cáncer; a la izquierda, segunda biopsia guiada hecha en la clínica del doctor Jaime Montes. Foto: composición LR

A la derecha, resultado de la primera biopsia hecha por la Liga Contra el Cáncer; a la izquierda, segunda biopsia guiada hecha en la clínica del doctor Jaime Montes. Foto: composición LR

Según cuenta Leslie a La República, cuando entra a la sala del ecógrafo, la doctora que le atendió le dijo que si sentía dolor, era muy probable que no sea cáncer. Y así fue, pero no un alivio.

"Si yo veo la ecografía y tuvieras entre 40 y 50 años, esto es cáncer", dice Leslie, quien supuestamente cita las palabras del doctor Cosser, tras revisarle los resultados de la ecografía que señalaban una presunta mastitis. Con ello, la citan a una biopsia sin guía por aguja gruesa. "Aquí empezó mi martirio", comenta Leslie.

Presunta negligencia tras biopsia

"Luego de hacerme la primera biopsia el 6 de julio, pasaron dos semanas para que me digan que no se realizó una buena toma de la mastitis y que era necesario una nueva evaluación guiada cuando ya la enfermedad empeoró", denuncia Leslie a La República.

Leslie Valle es una madre que vive ataviada a las pastillas diarias antes de la complicación de la mama derecha. Ella toma una para el Trastorno de Deficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), dos para el Trastorno Límite de Personalidad (TLP) y una para la tiroides. Cuando la mastitis empeoró, su dieta diaria de medicamentos aumento en 5, es decir, 10 pastillas por día. Además, también es resistente a la insulina y su última prueba de sangre muestra que su glucosa es baja con un 8.8, lo que significa que es una paciente que será difícil someterla a una operación.

Citación de biopsia guiada tras fallo de la primera evaluación hecha el 4 de julio. Foto: LR

Citación de biopsia guiada tras fallo de la primera evaluación hecha el 4 de julio. Foto: LR

PUEDES VER: Dueño de casa dinamitada en Trujillo, culpa a 'Jolín' y niega vínculos criminales: "Me quieren hacer quedar mal"

lr.pe

Durante el tiempo que esperó el resultado de la Liga Contra el Cáncer, el dolor iba agudizándose en su pecho, por lo que acudió a otros médicos que, según el relato de Leslie, le indicaron que con la ecografía era más que suficiente para atacar la mastitis con medicamentos, no a partir de los resultados de una biopsia. En ese sentido, acudió otro oncólogo (pidió reserva de su nombre) para que realice la segunda autopsia guiada con ecógrafo por el grave estado de su seno derecho. Leslie comenta que tenía miedo de volver a atenderse con la asociación benéfica.

El 13 de agosto de 2025, tras no obtener respuesta positiva por parte de la Liga Contra el Cáncer a su problema, decidió denunciar públicamente a la organización por su cuenta de TikTok a través de un video que se volvió viral en pocas horas. A pesar de ser retirado repentinamente de la red por varias denuncias en la madrugada del 14 de agosto, fue repuesto en la tarde del día siguiente. Actualmente, ella exhorta a la organización que tome cartas en el asunto por la presunta mala praxis impartida; sin embargo, la Liga Contra el Cáncer le envió una contradenuncia por difamación, pues Leslie también comentó que lo vivido hasta el momento fue producto de intereses comerciales. No obstante, también dejó en claro que está abierta al diálogo.

La parte de la Liga Contra el Cáncer

Para entender la posición de la parte denunciada, nos comunicamos con Damary Milla Saavedra, la gerente general de la Liga Contra el Cáncer en el Perú, quien envió formalmente a Leslie una carta notarial para que rectifique lo dicho por redes en 48 horas desde el 15 de agosto.

La directora de la asociación indicó que, en efecto, Leslie vino por una dolencia en el seno derecho el 2 de julio de 2025 que fueron evaluadas el 4 y 6 del mismo mes. Luego de ello, el doctor Cosser indicó una segunda biopsia guiada, de la cual era parte de un proceso ordinal tras la falla de la primera prueba. Según el descargo de la directora, este tipo de defectos donde no se obtiene una muestra efectiva son comunes, pues igualmente el proceso arrojó un resultado orientativo.

Luego del 6 de julio, la Liga Contra el Cáncer pierde comunicación con la paciente; hasta el 13 de agosto, cuando Leslie contactó con la asociación a través del doctor y vocero Omar Paredes para quejarse verbalmente sobre la gravedad de su caso tras su primera biopsia y el resultado de la segunda. Casi 19 minutos después de la conversación donde Leslie comenta no sentirse respaldada, publica la denuncia por TikTok en la tarde de ese mismo día.

Parte de la carta notarial de la Liga Contra el Cáncer. Foto: captura de pantalla.

Parte de la carta notarial de la Liga Contra el Cáncer. Foto: captura de pantalla.

PUEDES VER: Cámaras de seguridad captan instantes previos a la tragedia en Pasamayito: conductor perdió el control del camión

lr.pe

"Ella pedía una respuesta inmediata y que la asociación se encargue de su enfermedad. También pidió un informe médico, pero para eso se necesita tiempo. La denuncia que publicó solo pasó en unas horas", detalló Milla, quien también aseguró que Leslie no fue a dejar su queja presencialmente. No obstante, tras consultar con la parte agravada, ella indicó que fue a la sede de la Liga Contra el Cáncer para firmar su reclamo.

También la Liga Contra el Cáncer indica que denunciará por difamación de Leslie Caroline Valle Benites si no retira los videos y se rectifica de lo dicho en 48 horas. Su argumentación se basa en que se ha dañado la imagen de la asociación benéfica y sus médicos profesionales debido a los comentarios vertidos en dicha denuncia pública, que advierte una mala praxis y los varios exámenes médicos como una forma de fin comercial. A pesar de las querellas de ambas partes, coinciden en aceptar un diálogo para buscar una solución al conflicto.

