Ciencia

Científicos descubren que el veneno de abeja podría ser clave para un nuevo tratamiento para frenar y eliminar el cáncer de mama

El veneno de abeja actúa en 60 minutos contra células tumorales agresivas y bloquea su crecimiento en el cáncer de mama.

Veneno de abeja y meltina atacan células agresivas del cáncer de mama rápido. Foto: iStock
Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación Médica Harry Perkins, en Australia, descubrió que el veneno de abeja, y específicamente su componente principal, la meltina, tiene la capacidad de eliminar el 100 % de las células de cáncer de mama más agresivas en solo una hora, sin afectar considerablemente a las células sanas.

El estudio, realizado en ratones, también mostró que la combinación de meltina con tratamientos tradicionales de quimioterapia mejora la capacidad de frenar el crecimiento tumoral. Este hallazgo ofrece nuevas esperanzas para los pacientes con cáncer de mama triple negativo, uno de los más difíciles de tratar.

PUEDES VER: La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Cómo actúa la meltina del veneno de abeja en el combate contra las células cancerígenas?

La meltina perfora la membrana de las células cancerosas, creando agujeros que inducen su muerte inmediata. Además, interfiere con las vías de señalización internas que promueven el crecimiento y la multiplicación de las células tumorales, bloqueando así su expansión.

Los científicos confirmaron que esta acción no solo destruye las células más resistentes, sino que también facilita la entrada de la quimioterapia, lo que permite que los medicamentos actúen de forma más rápida y eficaz contra las células tumorales, incrementando su capacidad de frenar la expansión del tumor. Los investigadores consideran que este avance podría ser la base para desarrollar un tratamiento eficaz contra el cáncer de mama triple negativo, que representa entre el 10 % y el 15 % de todos los casos y no cuenta con terapias efectivas.

PUEDES VER: Científicos descubren en los perros de Chernobyl más de 390 genes únicos y casi inmunidad total al cáncer

¿En qué otros tipos de cáncer ha mostrado efectos el veneno de abeja?

Además del cáncer de mama, tanto el veneno de abeja como la meltina han demostrado tener efectos antitumorales en casos de leucemia, cáncer de ovario, melanoma, glioblastoma, cáncer de cuello uterino, cáncer de páncreas y algunos tipos de cáncer de pulmón.

Los investigadores señalan que, al tratarse de un recurso natural y relativamente accesible, su producción a gran escala podría beneficiar a numerosas comunidades, siempre que las pruebas en humanos confirmen su eficacia y seguridad.

