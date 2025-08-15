HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Dueño de casa dinamitada en Trujillo, culpa a 'Jolín' y niega vínculos criminales: "Me quieren hacer quedar mal"

Sergio Bolaños, dueño de la vivienda dinamitada en Trujillo, niega vínculos con bandas criminales, responsabiliza a Jolín Bazán por los ataques y pide garantías para su seguridad y la de su familia.

Sergio Bolaños niega vínculos con bandas criminales y responsabiliza a Jolín Bazán por los recientes ataques en Trujillo.
Sergio Bolaños niega vínculos con bandas criminales y responsabiliza a Jolín Bazán por los recientes ataques en Trujillo. | Foto: Composición LR/ RENIEC/ Sol TV Trujillo

La madrugada del jueves, una vivienda en Trujillo fue afectada por una explosión que destruyó gran parte de su estructura. El inmueble pertenece a Sergio Bolaños Sarmiento, quien aseguró que el incidente del atentado del pasado 14 de agosto está relacionado con los recientes crímenes que no tienen relación con él. Según declaró a Exitosa Noticias, este sería el tercer ataque vinculado a rumores sobre extorsiones en los últimos meses, hechos que él niega rotundamente.

Bolaños comentó que desde el año pasado su nombre se ha asociado a la muerte de un delincuente apodado alias Chatoré, lo que generó especulaciones sobre su presunta participación en cobros ilegales. El empresario aclaró que nunca ha sido notificado judicialmente ni tiene procesos abiertos por estos hechos, y que su único antecedente legal previo fue un caso de tenencia irregular de munición, el cual ya se encuentra cerrado.

PUEDES VER: ¿Quién es alias ‘Bolaños’, el exintegrante de 'Los Pulpos' que sería el presunto objetivo del atentado con explosivos en Trujillo?

lr.pe

Sergio Bolaños niega vínculos criminales y responsabiliza a Jolín Bazán por ataques a su vivienda en Trujillo

En la entrevista, Bolaños rechazó categóricamente cualquier vínculo con bandas criminales, señalando que los videos amenazantes corresponden a otras personas. “Me quieren hacer quedar mal”, afirmó, responsabilizando directamente a Jolín Bazán Valderrama por los ataques recientes y negando cualquier relación con grupos como ‘Los Pepes’ o ‘Los Pulpos’.

Según Sergio, los atentados anteriores incluyeron disparos dirigidos a policías frente a su vivienda en noviembre, así como otro ataque en el distrito de San Fernando hace alrededor de mes y medio. Aseguró que los videos difundidos buscan confundir a medios y autoridades, atribuyéndole hechos que no cometió. La explosión del atentado en Trujillo de hace unas horas causó daños a vehículos y propiedades cercanas, pero su familia no resultó herida.

PUEDES VER: El sastre arequipeño que se convirtió en profesor y creó ‘Coquito’ para enseñar a escribir y leer a miles de peruanos

lr.pe

Sergio Bolaños defiende su vida legal y pide garantías tras videos y rumores que buscan dañarlo

El empresario indicó que su casa, heredada de su padre tras su fallecimiento durante la pandemia, forma parte de sus actividades legales, que incluyen administración de terrenos y negocios de repuestos. Admitió que en el pasado aparecieron videos donde se le ve disparando, pero todas las armas contaban con licencias vigentes y se trataba de reuniones privadas; incluso, mencionó que algunas personas en esos videos eran policías, en contexto de amistad y no de actividad oficial.

Finalmente, Bolaños pidió garantías para su seguridad y la de su familia, insistiendo en que los rumores y videos manipulados buscan dañarlo públicamente. Reafirmó que mantiene su vida personal y profesional al margen de actividades ilícitas y que continuará demostrando su inocencia ante cualquier investigación formal que se inicie.

