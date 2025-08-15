Un violento choque se registró alrededor de las 11:30 a.m. de este 15 de agosto en la entrada de Pasamayito, cuando un camión que llevaba balones de gas impactó contra vehículos menores y una vivienda en Comas.

Las cámaras de seguridad captaron instantes previos al accidente. Aparantemente, el conductor de la unidad habría perdido el control y terminó por colisionar contra una moto de la vía. Según se reportó, al menos 3 serían los fallecidos producto de este accidente que aún continúa en investigación.

Cámaras captan instantes previos de la tragedia en Pasamayito

Las cámaras de seguridad de la zona captaron instantes previos y el momento de la colisión contra una mototaxi que se encontraba en la vía. En las imágenes se puede ver a los vecinos atemorizados y corriendo despavoridos al darse cuenta de la gran velocidad con la que se aproximaba el vehículo. Luego del impacto se acercaron para auxiliar al conductor de la unidad menor.

Según información de la Policía, el conductor del camión perdió por completo el control del vehículo debido a un problema en el sistema de frenos. El conductor de la mototaxi se arrojó al pavimento para evitar el impacto y, al parecer, no sufrió lesiones. Sin embargo, el el camión continuó su recorrido hasta impactar con una vivienda.

