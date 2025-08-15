HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cámaras de seguridad captan instantes previos a la tragedia en Pasamayito: conductor perdió el control del camión

El violento choque en la entrada de Pasamayito, en Comas, dejó tres fallecidos. El camión transportaba balones de gas.

Accidente en Pasamayito deja 3 muertos
Accidente en Pasamayito deja 3 muertos

Un violento choque se registró alrededor de las 11:30 a.m. de este 15 de agosto en la entrada de Pasamayito, cuando un camión que llevaba balones de gas impactó contra vehículos menores y una vivienda en Comas.

Las cámaras de seguridad captaron instantes previos al accidente. Aparantemente, el conductor de la unidad habría perdido el control y terminó por colisionar contra una moto de la vía. Según se reportó, al menos 3 serían los fallecidos producto de este accidente que aún continúa en investigación.

lr.pe

Cámaras captan instantes previos de la tragedia en Pasamayito

Las cámaras de seguridad de la zona captaron instantes previos y el momento de la colisión contra una mototaxi que se encontraba en la vía. En las imágenes se puede ver a los vecinos atemorizados y corriendo despavoridos al darse cuenta de la gran velocidad con la que se aproximaba el vehículo. Luego del impacto se acercaron para auxiliar al conductor de la unidad menor.

Según información de la Policía, el conductor del camión perdió por completo el control del vehículo debido a un problema en el sistema de frenos. El conductor de la mototaxi se arrojó al pavimento para evitar el impacto y, al parecer, no sufrió lesiones. Sin embargo, el el camión continuó su recorrido hasta impactar con una vivienda.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

