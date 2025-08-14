La Policía considera que se trataría de una venganza debido a la magnitud del ataque. Foto: Composición LR/AméricaNoticias

Un padre de 42 años, identificado como Santos Menacho, y su hijo de tan solo 15 años, quien estaba a su lado durante el ataque, fueron cruelmente asesinados por presuntos sicarios, mientras ambos se encontraban lavando su camioneta en el distrito de Huaral.

Tras lo sucedido, los efectivos policiales llegaron a la escena del crimen, en donde encontraron más de 20 casquillos de bala. De acuerdo con la información de testigos presentes en el lugar, los implicados en el asesinato huyeron a bordo de una motocicleta por una avenida paralela al Parque de los Sueños, en el mencionado distrito.

Padre e hijo son asesinados con más de 20 balazos

La información policial sostiene que Santos Menacho se desempeñaba trabajando como taxista. Además, en la zona lo conocían como Django. Él fue encontrado sin vida al interior de su vehículo, mientras el cadáver de su hijo permanecía a un lado de la calle, lo cual alertó a los vecinos del lugar.

Tras la llegada de los peritos de criminalística, se determinó que en el crimen hubo al menos 23 casquillos de bala utilizados por los delincuentes para acabar con la vida tanto del padre como de su menor hijo.

Policía Nacional del Perú no descarta ajuste de cuentas

Debido a la escena del crimen y a la magnitud del ataque, la Policía Nacional no descarta de que el hecho se trate de un ajuste de cuentas. Incluso, se maneja la hipótesis de que los sicarios esperaron a sus víctimas hasta que salgan de su hogar.

En tanto, las autoridades están a la espera de los videos de las cámaras de seguridad, las cuales serán fundamentales para las investigaciones y así dar con el paradero de los criminales.

