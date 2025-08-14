HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos mientras lavaban su auto en Huaral

Tras lo sucedido, la Policía Nacional no descarta que el crimen se trate de un ajuste de cuentas por la magnitud del ataque de los presuntos sicarios.

La Policía considera que se trataría de una venganza debido a la magnitud del ataque. Foto: Composición LR/AméricaNoticias
La Policía considera que se trataría de una venganza debido a la magnitud del ataque. Foto: Composición LR/AméricaNoticias

Un padre de 42 años, identificado como Santos Menacho, y su hijo de tan solo 15 años, quien estaba a su lado durante el ataque, fueron cruelmente asesinados por presuntos sicarios, mientras ambos se encontraban lavando su camioneta en el distrito de Huaral.

Tras lo sucedido, los efectivos policiales llegaron a la escena del crimen, en donde encontraron más de 20 casquillos de bala. De acuerdo con la información de testigos presentes en el lugar, los implicados en el asesinato huyeron a bordo de una motocicleta por una avenida paralela al Parque de los Sueños, en el mencionado distrito.

PUEDES VER: El terrible caso del 'Apostol de la muerte': el peruano que asesino a 25 personas en Huaral alegando ser un ‘enviado de Dios’

lr.pe

Padre e hijo son asesinados con más de 20 balazos

La información policial sostiene que Santos Menacho se desempeñaba trabajando como taxista. Además, en la zona lo conocían como Django. Él fue encontrado sin vida al interior de su vehículo, mientras el cadáver de su hijo permanecía a un lado de la calle, lo cual alertó a los vecinos del lugar.

Tras la llegada de los peritos de criminalística, se determinó que en el crimen hubo al menos 23 casquillos de bala utilizados por los delincuentes para acabar con la vida tanto del padre como de su menor hijo.

PUEDES VER: Rescatan en Huaral a menor extranjera secuestrada por adolescente exprófugo de Maranguita

lr.pe

Policía Nacional del Perú no descarta ajuste de cuentas

Debido a la escena del crimen y a la magnitud del ataque, la Policía Nacional no descarta de que el hecho se trate de un ajuste de cuentas. Incluso, se maneja la hipótesis de que los sicarios esperaron a sus víctimas hasta que salgan de su hogar.

En tanto, las autoridades están a la espera de los videos de las cámaras de seguridad, las cuales serán fundamentales para las investigaciones y así dar con el paradero de los criminales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
El terrible caso del 'Apostol de la muerte': el peruano que asesino a 25 personas en Huaral alegando ser un ‘enviado de Dios’

El terrible caso del 'Apostol de la muerte': el peruano que asesino a 25 personas en Huaral alegando ser un ‘enviado de Dios’

LEER MÁS
Exfiscalizador de la Municipalidad de Huaral cae por extorsión por segunda vez: tiene antecedentes por tráfico de drogas y robo

Exfiscalizador de la Municipalidad de Huaral cae por extorsión por segunda vez: tiene antecedentes por tráfico de drogas y robo

LEER MÁS
Siete crímenes en las últimas 24 horas

Siete crímenes en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Capturan a sospechoso en asesinato de Policía en Los Olivos y familia lo increpa en comisaría: "¿Por qué lo mataste?"

Capturan a sospechoso en asesinato de Policía en Los Olivos y familia lo increpa en comisaría: "¿Por qué lo mataste?"

LEER MÁS
La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

LEER MÁS
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Madre de policía fallecido en Los Olivos pide justicia entre lágrimas: "Nadie le devolverá la vida a mi hijo"

Madre de policía fallecido en Los Olivos pide justicia entre lágrimas: "Nadie le devolverá la vida a mi hijo"

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra del alcalde López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra del alcalde López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

'Thunderbolts' llega a Disney+: fecha confirmada de su estreno en la plataforma de streaming

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Sociedad

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 13 de agosto, según IGP?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota