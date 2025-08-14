Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos mientras lavaban su auto en Huaral
Tras lo sucedido, la Policía Nacional no descarta que el crimen se trate de un ajuste de cuentas por la magnitud del ataque de los presuntos sicarios.
- Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”
- Resultados de La Tinka HOY miércoles 13 de agosto: conoce los últimos números ganadores, el pozo millonario y más
Un padre de 42 años, identificado como Santos Menacho, y su hijo de tan solo 15 años, quien estaba a su lado durante el ataque, fueron cruelmente asesinados por presuntos sicarios, mientras ambos se encontraban lavando su camioneta en el distrito de Huaral.
Tras lo sucedido, los efectivos policiales llegaron a la escena del crimen, en donde encontraron más de 20 casquillos de bala. De acuerdo con la información de testigos presentes en el lugar, los implicados en el asesinato huyeron a bordo de una motocicleta por una avenida paralela al Parque de los Sueños, en el mencionado distrito.
PUEDES VER: El terrible caso del 'Apostol de la muerte': el peruano que asesino a 25 personas en Huaral alegando ser un ‘enviado de Dios’
Padre e hijo son asesinados con más de 20 balazos
La información policial sostiene que Santos Menacho se desempeñaba trabajando como taxista. Además, en la zona lo conocían como Django. Él fue encontrado sin vida al interior de su vehículo, mientras el cadáver de su hijo permanecía a un lado de la calle, lo cual alertó a los vecinos del lugar.
Tras la llegada de los peritos de criminalística, se determinó que en el crimen hubo al menos 23 casquillos de bala utilizados por los delincuentes para acabar con la vida tanto del padre como de su menor hijo.
PUEDES VER: Rescatan en Huaral a menor extranjera secuestrada por adolescente exprófugo de Maranguita
Policía Nacional del Perú no descarta ajuste de cuentas
Debido a la escena del crimen y a la magnitud del ataque, la Policía Nacional no descarta de que el hecho se trate de un ajuste de cuentas. Incluso, se maneja la hipótesis de que los sicarios esperaron a sus víctimas hasta que salgan de su hogar.
En tanto, las autoridades están a la espera de los videos de las cámaras de seguridad, las cuales serán fundamentales para las investigaciones y así dar con el paradero de los criminales.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.