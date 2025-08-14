Siete crímenes en las últimas 24 horas

Homicidios ocurrieron en Lima, Áncash, San Martín y Ayacucho. Autoridades investigan los hechos. Foto: Composición LR /Captura de Pantalla de América Noticias

Homicidios ocurrieron en Lima, Áncash, San Martín y Ayacucho. Autoridades investigan los hechos. Foto: Composición LR /Captura de Pantalla de América Noticias

En un lapso de 24 horas, el Perú ha sido escenario de siete nuevos hechos sangrientos que han generado preocupación y alarma entre la población. Los ataques violentos aún se encuentran en investigación y ocurrieron en Lima, Áncash, San Martín y Ayacucho.

En lo que va del año, se han registrado 4.799 crímenes en diferentes regiones del país, según el conteo diario y oficial de La República.

Asesinan a policía durante enfrentamiento con delincuentes en Los Olivos

Un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), identificado como el S2 PNP Juan Carlos Diaz Chapoñán, de 28 años, murió en un violento enfrentamiento armado con delincuentes en el distrito de Los Olivos. El crimen ocurrió a la altura de la avenida Alfredo Mendiola con el Óvalo Naranjal, cuando el efectivo se encontraba en medio de una persecución policial contra los hampones.

PUEDES VER: Suboficial de la Policía muere en feroz enfrentamiento armado con delincuentes en Los Olivos

A sangren fría matan a padre e hijo frente a su casa en Huaral

Santos Alberto Menacho Calderón (43) y su hijo Santos Enrique Menacho Marcos (19) fueron asesinados a balazos la noche del último miércoles 13 de agosto cuando se encontraban frente a su vivienda ubicada en el sector Parque de los Sueños, en Huaral.

Según testigos, sicarios a bordo de una moto lineal llegaron al lugar y dispararon más de 20 veces contra las víctimas. El padre se encontraba en el volante del auto al momento del ataque. Su hijo cayó tendido al pavimento.

PUEDES VER: Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos mientras lavaban su auto en Huaral

Ultiman a mototaxista en Barranca

Rubén Santos Tadeo (34) fue asesinado de un disparo en la carretera Chiu Chiu - Barranca cuando realizaba servicio de mototaxi. De manera preliminar, se conoce que uno de los pasajeros que viajaban en la unidad resultó herido y llevado de emergencia al hospital más cercano. La Policía no descarta la hipótesis de crimen por intento de robo.

Desconocidos acaban con la vida de dirigente vecinal en Áncash

Una dirigente vecinal del asentamiento humano Pueblos Unidos, en el distrito de Nuevo Chimbote, de la provincia del Santa, en la región de Áncash fue acribillada a sangre fría por desconocidos que llegaron hasta su vivienda para atacarla.

El hecho ocurrió la mañana del jueves 14 de agosto, y la víctima fue identificada como Violeta Raquel Salazar Guzmán, de 45 años.

Según testigos, dos hombres llegaron a bordo de una moto, hasta el domicilio de Salazar, ubicado en el asentamiento humano Bello Sur. Uno de ellos descendió del vehículo menor para disparar a quemarropa contra la mujer, quien recibió alrededor de siete impactos de bala.

Tras lo ocurrido, vecinos de la zona trasladaron a la dirigente vecinal hasta el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón donde llegó cadáver.

De tres disparos acribillan a adulto mayor en San Martín

Un adulto mayor fue victima de un violento ataque la mañana del jueves 14 de agosto en la ciudad de Moyobamba, en la región de San Martín.

Según informaron las autoridades, la víctima, un adulto mayor no identificado, de 75 años, recibió tres impactos de bala en la cabeza por parte de individuos mientras se dirigía a su vivienda.

Integrantes de la Policía llegaron al lugar de los hechos para iniciar con las diligencias de correspondientes y dar con el paradero de los responsables del delito.

Asesinan y arrojan cuerpo de joven en Ayacucho

¡Macabro hallazgo! El cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 25 años fue encontrado en la comunidad Huancas, en el distrito de Santillana, provincia de Huanta, en la región de Ayacucho.

La víctima, aún por identificar, fue hallada la mañana del 13 de agosto por trabajadores de la zona, quienes dieron aviso a la Policía sobre la presencia del cadáver.

Según información preliminar, el cuerpo presenta signos de haber sido torturado antes de ser abandonado.