Terremoto de magnitud 7,0 sacude el noreste de Taiwán, según agencia meteorológica de la isla

Un terremoto de magnitud 7,0 se produjo este sábado a unos 32 kilómetros de la ciudad costera de Yilan, en el noreste de Taiwán, informó la Administración Central de Meteorología de la isla. Preliminarmente, no hay reportes inmediatos de víctimas ni de daños, aunque se confirmó que más de 3000 hogares se quedaron sin electricidad brevemente.

El sismo, con 73 kilómetros de profundidad, se sintió de gran manera en la capital Taipéi y provocó el sacudimiento de edificios, detalló la autoridad. Además, comunicaron que el movimiento telúrico alcanzó una intensidad de nivel cuatro, una categoría que indica la posibilidad de daños leves. También indicaron que la población debe estar alerta ante posibles réplicas de entre 5,5 y 6,0 grados el día de mañana.

TE RECOMENDAMOS ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

Primer balance tras terremoto

Medios locales informaron cortes de luz en el municipio de Nan’ao, en Yilan, mientras las autoridades realizan inspecciones de la infraestructura y mantienen la alerta ante posibles réplicas.

El sismo también provocó interrupciones en el transporte ferroviario. El sistema de tránsito rápido de Kaohsiung y el tren ligero fueron suspendidos de manera temporal, y en Taipéi se dispuso que todos los trenes del metro reduzcan su velocidad mientras se llevaban a cabo las revisiones de seguridad.

Además, la policía de Taipéi reportó al menos dos alertas por personas atrapadas tras el movimiento telúrico. En respuesta, el Cuerpo de Bomberos desplegó equipos para auxiliar a los vecinos afectados.

El segundo terremoto en la semana

Este es el segundo terremoto importante que afecta a la isla esta semana, después de uno de magnitud 6,1 ocurrido el miércoles 24 de diciembre. El sismo se sintió hasta el extremo opuesto de Taiwán, donde se encuentra la capital Taipei, aunque con menor intensidad.

Testigos citados por Reuters y CNN reportaron que algunos edificios se movieron de forma violenta durante varios segundos. Sin embargo, en las redes sociales, otros usuarios aseguraron no haber sentido el temblor, a pesar de las alertas emitidas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que el terremoto fue de tipo superficial, con su epicentro situado a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la superficie. Además, no se reportaron víctimas mortales ni daños materiales graves.

Un lugar altamente sísmico

Taiwán registra terremotos de manera frecuente debido a su ubicación en el punto de convergencia de dos placas tectónicas, en las inmediaciones del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja que, de acuerdo con el USGS, concentra la mayor actividad sísmica del mundo.

Más de 100 personas murieron en un terremoto en el sur de Taiwán en 2016, mientras que un terremoto de magnitud 7,3 causó la muerte de más de 2.000 personas en 1999.