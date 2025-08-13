HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana
Política

Sentado y caminando de un lado a otro: así estuvo Vizcarra en una habitación del PJ tras orden de prisión

El expresidente Martín Vizcarra se mostraba intranquilo mientras caminaba en las inmediaciones de la sede del Poder Judicial. En otras imágenes, el exjefe de Estado luce sentado mientras espera instrucciones de las autoridades para ser trasladado a Barbadillo.

Martín Vizcarra cumplirá prisión preventiva hasta enero del 2026. Foto: Composición/LR
Un expresidente en problemas. Luego de que el Poder Judicial dictó 5 meses de prisión preventiva, Martín Vizcarra fue detenido por los efectivos policiales para hacer efectivo el mandato judicial en su contra en el marco de las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. De acuerdo con las imágenes difundidas por canal N, el exmandatario luce intranquilo, mientras camina de un lado a otro a la espera de las instrucciones de las autoridades judiciales.

En otro video de las cámaras de seguridad de la sede del Poder Judicial, Vizcarra, resguardado por un fuerte contingente policial, se muestra colocándose su saco y luego procede a acomodárselo. Asimismo, el exjefe de Estado tomó asiento atento a ser trasladado al penal de Barbadillo para cumplir con la prisión preventiva en su contra.

PUEDES VER: Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Hasta que sea recluido en el penal, el exjefe de Estado permanecerá en la carceleta del Poder Judicial hasta el 14 de agosto; no obstante, antes se someterá a exámenes físicos con el médico legista, tal como lo establece la ley.

Vizcarra es investigado por el presunto delito de cohecho (soborno) cuando fue gobernador regional de Moquegua. Según la tesis fiscal, el exmandatario recibió, presuntamente, S/2.3 millones de coimas por parte de las empresas Obrainsa e ICCGSA para adjudicarse las obras de los proyectos antes señalados.

PUEDES VER: Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Martín Vizcarra y sus últimas palabras antes de ir a prisión preventiva

Previo a la resolución del juez Jorge Chávez Tamariz, Martín Vizcarra tomó la palabra en la audiencia con el fin de detallar sus viajes y manifestó su confianza en el sistema judicial.

El exmandatario expuso el detalle de sus viajes por el país junto a la empresa Urbaniza 3D y su partido político Perú Primero, con el objetivo de evidenciar su arraigo laboral y familiar para evitar la prisión preventiva en su contra. No obstante, pocas horas después, Vizcarra fue llevado a la carceleta del Poder Judicial para cumplir con la orden.

"Así que hemos cumplido completamente todo lo que corresponda, señor juez. Está bien. Y aquí estamos nuevamente esperando que se dé la justicia en la cual, a pesar de la vía crucis que estoy pasando en todos esos años, yo sigo confiando en el poder judicial. Muchas gracias", dijo.

"Por eso, qué incentivo tan perverso es la colaboración eficaz, donde un delincuente que lo acepta, se acepta como tal, cambia toda una vida en la cárcel con tal de una delación falsa contra mi persona a la que yo estoy. Solamente decirle adicionalmente que mi arraigo laboral es pleno desde la última citación aquí al Poder Judicial, donde se dio la resolución rechazando, yo he continuado haciendo ese trabajo y he viajado seis veces, señor juez", acotó.

