Política

Martín Vizcarra es recluido al penal de Barbadillo: así fue su ingreso tras orden de prisión preventiva

El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado al penal de Barbadillo tras la orden de cinco meses de prisión preventiva por presuntos actos de corrupción en su gestión como gobernador de Moquegua. Compartirá reclusión con otros exmandatarios como Pedro Castillo y Ollanta Humala.

Martín Vizcarra llega al penal de Barbadillo. Foto: composición LR
Martín Vizcarra llega al penal de Barbadillo. Foto: composición LR

Este jueves 14 de agosto, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el traslado del expresidente Martín Vizcarra al penal de Barbadillo, en Ate, tras la orden de cinco meses de prisión preventiva por presuntas coimas en obras cuando era gobernador regional de Moquegua. Este establecimiento ya cuenta con tres expresidentes recluidos: Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala. Este establecimiento, diseñado originalmente para albergar a dos internos y con el ingreso de Vizcarra, el penal alcanza un nivel de ocupación del 200 %.

Mario Vizcarra, hermano de Martín Vizcarra, indicó para Canal N que el exmandatario antes de ser trasladado estaba bastante tranquilo y confiado en que se puede revertir su situación legal. "Lo vi ayer en la mañana, conociendo como es, estoy seguro que está tranquilo y respetando las decisiones a pesar de que son abusivas. El argumento que esgrime el juez de que no hay arraigo laboral porque es empresa familiar, 8 de cada 10 empresas en Perú son familiares, es tirado de los cabellos, no tiene ni pies ni cabeza", sentenció.

La medida fue dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien consideró que el exmandatario carece de arraigo laboral y familiar suficientes, lo que representa un posible riesgo de fuga. "Existe peligro procesal, existe peligro de fuga, sustentando en falta de arraigo laboral y familiar, un comportamiento cuestionable y una pena posible a imponer", dijo en la audiencia.

Noticia en desarrollo...

