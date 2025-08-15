Las escalofriantes declaraciones del asesino de un hombre y una bebé en un Target en EEUU: “Maté porque soy Jesús”
A pesar de descartar problemas mentales, el acusado aseguró que su objetivo era salvar a las personas como Jesucristo.
El Departamento de Policía de Austin reveló las escalofriantes declaraciones de Ethan Nieneker, el asesino múltiple que confesó haber matado a tres personas a las afueras de una tienda de Target en el estado de Texas.
Nieneker es responsable de asesinar a un adulto mayor, a su nieta de 4 años y a un joven transgénero en un tiroteo ocurrido el lunes 11 de agosto. Intentó justificar su crimen asegurando que era "Jesús".
Foto de Ethan Nieneker. Fuente: Facebook
Las declaraciones de Ethan Nieneker tras el tiroteo en un Target
De acuerdo con la investigación fiscal, Nieneker habría disparado sin motivo alguno en horas de la noche, en el Target del 8601 Research Boulevard, a Rosa Martínez Machuca, de 24 años; Adam Chow, de 65 años, y su nieta, de tan solo 4 años. Tras la alerta a los agentes policiales, huyó, lo que originó una persecución con disparos al aire.
Departamento de Policía de Austin. Fuente: Sara Diggins/Austin American-Statesman
Al intentar escapar en otro vehículo, fue detenido por un oficial que le leyó sus derechos. En su trayecto al South Austin Hospital, Nieneker declaró: "Tengo que hacer una confesión. Maté a un hombre y a su bebé hoy en Target, en el estacionamiento de Target. Les disparé porque yo soy Jesús."
Ethan Nieneker explicó por qué mató a tres personas
Nieneker continuó siendo interrogado. Descartó tener problemas mentales o adicción a alguna droga. Sin embargo, intentó justificar sus acciones: “Me di cuenta de que yo era Jesús y tuve que tomar mi arma y dispararle a un par de personas para salvarnos a todos”, aseguró.
Target de Austin. Fuente: Austin American-Statesman
“Me di cuenta de que tenía que matar a un par de personas para liberarnos a todos, así que lo hice”, agregó, afirmando ser Jesucristo.
Los documentos indican que Nieneker sufría de problemas de salud mental y que el arma utilizada en el tiroteo fuera del Target le fue proporcionada por un familiar.