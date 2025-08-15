HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania     
Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”
Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”     Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”     Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”     
USA

Las escalofriantes declaraciones del asesino de un hombre y una bebé en un Target en EEUU: “Maté porque soy Jesús”

A pesar de descartar problemas mentales, el acusado aseguró que su objetivo era salvar a las personas como Jesucristo.

Ethan Nieneker continúa siendo investigados hasta una sentencia formal.
Ethan Nieneker continúa siendo investigados hasta una sentencia formal. | Composición LR

El Departamento de Policía de Austin reveló las escalofriantes declaraciones de Ethan Nieneker, el asesino múltiple que confesó haber matado a tres personas a las afueras de una tienda de Target en el estado de Texas.

Nieneker es responsable de asesinar a un adulto mayor, a su nieta de 4 años y a un joven transgénero en un tiroteo ocurrido el lunes 11 de agosto. Intentó justificar su crimen asegurando que era "Jesús".

Foto de Ethan Nieneker. Fuente: Facebook

Foto de Ethan Nieneker. Fuente: Facebook

PUEDES VER: Gobierno de Trump pide a Venezuela la extradición de Maduro a EEUU: "Es un narcoterrorista y debe enfrentar la justicia"

lr.pe

Las declaraciones de Ethan Nieneker tras el tiroteo en un Target

De acuerdo con la investigación fiscal, Nieneker habría disparado sin motivo alguno en horas de la noche, en el Target del 8601 Research Boulevard, a Rosa Martínez Machuca, de 24 años; Adam Chow, de 65 años, y su nieta, de tan solo 4 años. Tras la alerta a los agentes policiales, huyó, lo que originó una persecución con disparos al aire.

Departamento de Policía de Austin. Fuente: Sara Diggins/Austin American-Statesman

Departamento de Policía de Austin. Fuente: Sara Diggins/Austin American-Statesman

Al intentar escapar en otro vehículo, fue detenido por un oficial que le leyó sus derechos. En su trayecto al South Austin Hospital, Nieneker declaró: "Tengo que hacer una confesión. Maté a un hombre y a su bebé hoy en Target, en el estacionamiento de Target. Les disparé porque yo soy Jesús."

PUEDES VER: Aviones privados, carros de lujos y mansión en República Dominicana: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

lr.pe

Ethan Nieneker explicó por qué mató a tres personas

Nieneker continuó siendo interrogado. Descartó tener problemas mentales o adicción a alguna droga. Sin embargo, intentó justificar sus acciones: “Me di cuenta de que yo era Jesús y tuve que tomar mi arma y dispararle a un par de personas para salvarnos a todos”, aseguró.

Target de Austin. Fuente: Austin American-Statesman

Target de Austin. Fuente: Austin American-Statesman

“Me di cuenta de que tenía que matar a un par de personas para liberarnos a todos, así que lo hice”, agregó, afirmando ser Jesucristo.

Los documentos indican que Nieneker sufría de problemas de salud mental y que el arma utilizada en el tiroteo fuera del Target le fue proporcionada por un familiar.

Notas relacionadas
Este es el único país de Sudamérica donde opera Walmart, la famosa cadena de supermercados estadounidense: no es Brasil ni Argentina

Este es el único país de Sudamérica donde opera Walmart, la famosa cadena de supermercados estadounidense: no es Brasil ni Argentina

LEER MÁS
Grandes ofertas en Walmart: anillos, collares, maquillajes, perfumes y otros productos para regalar en el Día de la Novia

Grandes ofertas en Walmart: anillos, collares, maquillajes, perfumes y otros productos para regalar en el Día de la Novia

LEER MÁS
Robo en Walmart: arrestan en Florida a trabajadora acusada de hurtar más de US$800 en mercancías de la tienda por casi 3 meses

Robo en Walmart: arrestan en Florida a trabajadora acusada de hurtar más de US$800 en mercancías de la tienda por casi 3 meses

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Solo este grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir para evitar multas y sanciones en EEUU

Solo este grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir para evitar multas y sanciones en EEUU

LEER MÁS
¡Aviso! Inmigrantes podrán obtener la ciudadanía americana si presentan el Formulario N-400 de esta manera en EEUU

¡Aviso! Inmigrantes podrán obtener la ciudadanía americana si presentan el Formulario N-400 de esta manera en EEUU

LEER MÁS
Así es el Tesla Cybertruck que cuesta US$99.990 en EEUU: velocidad máxima de 206 km/h, piso de yate, ruedas de 20 pulgadas y más

Así es el Tesla Cybertruck que cuesta US$99.990 en EEUU: velocidad máxima de 206 km/h, piso de yate, ruedas de 20 pulgadas y más

LEER MÁS
Muy buenas noticias para inmigrantes en Florida: extranjeros con TPS podrán tramitar licencias de conducir tras nueva guía de FLHSMV

Muy buenas noticias para inmigrantes en Florida: extranjeros con TPS podrán tramitar licencias de conducir tras nueva guía de FLHSMV

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Detienen en Chile al ‘Gordo Alex’, presunto líder del Tren de Aragua y acusado de ordenar el asesinato de un ex militar venezolano

Así reaccionó la prensa brasileña sobre la goleada que sufrió Universitario en Libertadores: "Palmeiras masacra en Perú"

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Zelenski afirma que Moscú continua con sus ataques previo al encuentro

USA

Solo este grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir para evitar multas y sanciones en EEUU

¡Aviso! Inmigrantes podrán obtener la ciudadanía americana si presentan el Formulario N-400 de esta manera en EEUU

Así es el Tesla Cybertruck que cuesta US$99.990 en EEUU: velocidad máxima de 206 km/h, piso de yate, ruedas de 20 pulgadas y más

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota