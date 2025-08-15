La balacera en el Centro de Lima causó pánico entre los transeúntes y comerciantes. | Foto: composición LR | difusión

La balacera en el Centro de Lima causó pánico entre los transeúntes y comerciantes. | Foto: composición LR | difusión

La noche de este viernes 15 de agosto, se registró un violento asalto en la intersección de las avenidas Abancay y Cusco, cerca de la tienda Hiraoka. Ante lo sucedido, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) encubiertos detuvieron a los delincuentes. En ese momento, se produjo una balacera que generó pánico entre los transeúntes y comerciantes del lugar.

La persecución fue grabada por los testigos. En el video, se observa a los sujetos intentando escapar de los efectivos policiales; sin embargo, fueron reducidos en el piso y finalmente detenidos. Tras el incidente, los transeúntes expresaron su indignación y exigieron sanciones severas para los delincuentes, además aplaudieron el accionar de la PNP. Minutos después, llegaron los efectivos policiales uniformados que trasladaron a los detenidos a la Depincri del distrito.

Video de balacera en el Centro de Lima

En el video compartido por los transeúntes de la avenida Abancay, en el Centro de Lima, se observa a detalle la detención de cinco personas presuntamente involucradas en el cobro de cupos. La intervención de la PNP se llevó a cabo aproximadamente a las 5.00 p. m.

Cabe señalar que, durante el operativo, el personal policial incautó un revólver, cuatro cuchillos y cinco teléfonos celulares. Dichos objetos fueron llevados a la comisaría y serán entregados al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, con el fin de determinar las responsabilidades de los detenidos y aplicar las sanciones. Según información preliminar, los sujetos pertenecerían a una organización criminal vinculada a casos de extorsión.

Canal de ayuda

