Sociedad

El impactante video de la balacera en el Centro de Lima: transeúntes exigen sanciones severas para delincuentes en avenida Abancay

Los delincuentes serían parte de una organización criminal vinculada a casos de extorsión en el Cercado de Lima. Los sujetos fueron trasladados a la Depincri del distrito.

La balacera en el Centro de Lima causó pánico entre los transeúntes y comerciantes.
La noche de este viernes 15 de agosto, se registró un violento asalto en la intersección de las avenidas Abancay y Cusco, cerca de la tienda Hiraoka. Ante lo sucedido, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) encubiertos detuvieron a los delincuentes. En ese momento, se produjo una balacera que generó pánico entre los transeúntes y comerciantes del lugar.

La persecución fue grabada por los testigos. En el video, se observa a los sujetos intentando escapar de los efectivos policiales; sin embargo, fueron reducidos en el piso y finalmente detenidos. Tras el incidente, los transeúntes expresaron su indignación y exigieron sanciones severas para los delincuentes, además aplaudieron el accionar de la PNP. Minutos después, llegaron los efectivos policiales uniformados que trasladaron a los detenidos a la Depincri del distrito.

PUEDES VER: Investigan asesinato de hombre frente a su familia en Plaza San Martín, Cercado de Lima: recogen imágenes de seguridad

Video de balacera en el Centro de Lima

En el video compartido por los transeúntes de la avenida Abancay, en el Centro de Lima, se observa a detalle la detención de cinco personas presuntamente involucradas en el cobro de cupos. La intervención de la PNP se llevó a cabo aproximadamente a las 5.00 p. m.

Cabe señalar que, durante el operativo, el personal policial incautó un revólver, cuatro cuchillos y cinco teléfonos celulares. Dichos objetos fueron llevados a la comisaría y serán entregados al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, con el fin de determinar las responsabilidades de los detenidos y aplicar las sanciones. Según información preliminar, los sujetos pertenecerían a una organización criminal vinculada a casos de extorsión.

PUEDES VER: Balacera en la av. Arequipa deja un muerto: atacan auto en zona donde asesinaron a otro colectivero

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

