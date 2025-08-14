Unidad de Flagrancia condena a 26 años, 9 meses y 13 días de prisión a sujeto por violento robo agravado en Monsefú

En un contundente pronunciamiento contra la delincuencia, el Juzgado Penal Colegiado de Flagrancia de Chiclayo condenó a J. L. E. E. a 26 años, 9 meses y 13 días de pena privativa de la libertad efectiva, por el delito de robo agravado en perjuicio de K. M. C. S., ocurrido en el distrito de Monsefú.

Los hechos se registraron el 1 de abril de 2025, cuando el sentenciado, actuando como copiloto de una motocicleta y en complicidad con otro sujeto, descendió del vehículo para arrebatar violentamente la cartera de la agraviada. Durante el ataque, la víctima fue sujetada del cabello y empujada al suelo, sufriendo lesiones físicas certificadas por el médico legista.

En el interior de la cartera se encontraban S/ 1,500, un teléfono celular, tarjetas bancarias y otros efectos personales, que no fueron recuperados en su totalidad. En audiencia virtual, el acusado aceptó los cargos y se acogió a la conclusión anticipada de juicio, alcanzando un acuerdo con el Ministerio Público y su defensa, que incluyó el pago de S/ 2,000 por reparación civil.

La condena se computa desde el 1 de abril de 2025 y vencerá el 14 de marzo de 2052, en aplicación de las agravantes previstas en el artículo 189°, segundo párrafo, incisos 6) y 8) del Código Penal.