HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Judicialidad

Unidad de Flagrancia condena a 26 años, 9 meses y 13 días de prisión a sujeto por violento robo agravado en Monsefú

En audiencia virtual, el acusado aceptó los cargos y se acogió a la conclusión anticipada de juicio, alcanzando un acuerdo, que incluyó el pago de S/ 2,000 por reparación civil.

El hecho ocurrió el 1 de abril de 2025 en Monsefú. Fuente: Difusión.
El hecho ocurrió el 1 de abril de 2025 en Monsefú. Fuente: Difusión.

En un contundente pronunciamiento contra la delincuencia, el Juzgado Penal Colegiado de Flagrancia de Chiclayo condenó a J. L. E. E. a 26 años, 9 meses y 13 días de pena privativa de la libertad efectiva, por el delito de robo agravado en perjuicio de K. M. C. S., ocurrido en el distrito de Monsefú.

Los hechos se registraron el 1 de abril de 2025, cuando el sentenciado, actuando como copiloto de una motocicleta y en complicidad con otro sujeto, descendió del vehículo para arrebatar violentamente la cartera de la agraviada. Durante el ataque, la víctima fue sujetada del cabello y empujada al suelo, sufriendo lesiones físicas certificadas por el médico legista.

En el interior de la cartera se encontraban S/ 1,500, un teléfono celular, tarjetas bancarias y otros efectos personales, que no fueron recuperados en su totalidad. En audiencia virtual, el acusado aceptó los cargos y se acogió a la conclusión anticipada de juicio, alcanzando un acuerdo con el Ministerio Público y su defensa, que incluyó el pago de S/ 2,000 por reparación civil.

La condena se computa desde el 1 de abril de 2025 y vencerá el 14 de marzo de 2052, en aplicación de las agravantes previstas en el artículo 189°, segundo párrafo, incisos 6) y 8) del Código Penal.

Notas relacionadas
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, este 14 y 15 de agosto: horario y distritos afectados, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, este 14 y 15 de agosto: horario y distritos afectados, según Ensa

LEER MÁS
12 de agosto: Corte de Lambayeque fortalece la cultura de paz en escolares de Huarango

12 de agosto: Corte de Lambayeque fortalece la cultura de paz en escolares de Huarango

LEER MÁS
Corte de Lambayeque realiza jornadas sabatinas de descarga procesal para agilizar el servicio de justicia

Corte de Lambayeque realiza jornadas sabatinas de descarga procesal para agilizar el servicio de justicia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente de Corte de Arequipa inaugura nuevo local de juzgado de Chorunga

Presidente de Corte de Arequipa inaugura nuevo local de juzgado de Chorunga

LEER MÁS
Comenzó el II programa de voluntariado en la Corte de Arequipa

Comenzó el II programa de voluntariado en la Corte de Arequipa

LEER MÁS
Módulo penal de violencia de Arequipa realiza más de 25 audiencias en una jornada maratónica en La Joya

Módulo penal de violencia de Arequipa realiza más de 25 audiencias en una jornada maratónica en La Joya

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Moquegua entrega equipos de cómputo a Juzgados de Paz No Letrados y reconoce labor destacada de jueces

Corte Superior de Justicia de Moquegua entrega equipos de cómputo a Juzgados de Paz No Letrados y reconoce labor destacada de jueces

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman lapidó a Pablo Ceppelini por su celebración pese a bajo nivel: "No has hecho nada con la '10' de Alianza Lima"

Corso de Arequipa: revisa la lista delegaciones confirmadas y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Judicialidad

Presidente de Corte de Arequipa inaugura nuevo local de juzgado de Chorunga

Comenzó el II programa de voluntariado en la Corte de Arequipa

Módulo penal de violencia de Arequipa realiza más de 25 audiencias en una jornada maratónica en La Joya

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Rosa María Palacios sobre el precandidato presidencial Quintero: "Payasitos así tenemos aquí, pero amarren a su loco"

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota