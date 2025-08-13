Con el firme compromiso de acercar la justicia a la ciudadanía y promover una cultura de paz desde las aulas, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de su Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, desarrollará el Proyecto de Implementación de Justicia de Paz Escolar en la I.E. N.° 16498 “Túpac Amaru II” del distrito de Huarango.

La jornada se llevará a cabo este martes 12 de agosto a las 9:00 a. m., y estará dirigida por el magistrado Jheyson Emmanuel Arbaiza Rodríguez, juez del Juzgado de Paz Letrado de Huarango. El objetivo es implementar y ejecutar el programa “Justicia de Paz Escolar” en la mencionada institución educativa, fomentando la participación e involucramiento de los estudiantes en el uso de la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos. Asimismo, se busca contrarrestar y prevenir las problemáticas detectadas en la comunidad educativa.

El desarrollo de esta actividad cuenta con la aprobación de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante Resolución Administrativa N.° 000823-2025-P-CSJLA/PJ.

Este esfuerzo institucional refleja la labor constante de la Corte de Lambayeque por generar entornos escolares más seguros, inclusivos y participativos, en los que se fortalezca la educación en valores y la resolución pacífica de controversias desde la formación escolar.