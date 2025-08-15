Educación digital que impacta: Universidad peruana destaca por su innovación

La tecnología aplicada a la educación ya es una realidad. En el panorama actual, son diversas las universidades donde deciden implementar carreras potenciadas con inteligencia artificial; o simplemente incrementar el potencial del estudiante con una experiencia digital.

Tal es el caso de la Universidad Privada del Norte, quiénes implementaron la iniciativa Anthology Adopt —desarrollada por la firma Anthology—, para optimizar la experiencia digital de los estudiantes. Con ello, miles de alumnos acceden, interactúan y aprenden en las plataformas virtuales brindadas.

Premios Catalyst y el reconocimiento a UPN

La iniciativa logró excelentes resultados tales como una mayor autonomía en el aprendizaje, mejora en el uso de herramientas digitales y una eficiencia en los procesos de soporte técnico. Esto lo llevó a ser partícipe de los Premios Catalyst 2025 —organizado por la firma global Anthology— quienes reconocen la innovación tecnológica en el rubro educativo.

En esta oportunidad, la competencia internacional recibió más de 160 postulaciones de instituciones educativas provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, Filipinas, Baréin y Chile. No obstante, sólo 32 fueron reconocidas; de las cuáles la Universidad Privada del Norte fue la única galardonada.

Este reconocimiento internacional destaca el compromiso de UPN con la tecnología al servicio del aprendizaje.

“Este reconocimiento no solo valida nuestros esfuerzos institucionales, sino también nuestra convicción de que la tecnología debe estar al servicio del estudiante”, señaló Antonio Rodríguez-Campra, director de Educación Virtual de la UPN. “Cuando una herramienta se implementa con visión pedagógica, su impacto es real, medible y transformador”.

Interés por la innovación digital

Cabe resaltar que este logro cobra relevancia para la UPN, al ser la única universidad en toda Latinoamérica reconocida en la categoría de “Éxito estudiantil”. Ello valora el uso innovador de herramientas tecnológicas para mejorar el rendimiento académico y la permanencia de los estudiantes.

En el pasado —específicamente en la edición 2023—, la UPN también fue reconocida en la categoría “Experiencia al Estudiante”. Con todo esto se reafirma su liderazgo en América Latina como una institución comprometida con la transformación digital.

