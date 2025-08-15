HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania     
Sociedad

Educación digital que impacta: Universidad peruana destaca por su innovación

La Universidad Privada del Norte fue reconocida en los Catalyst Awards 2025 por su uso innovador para potenciar el aprendizaje y mejorar la experiencia digital de sus estudiantes.

UPN demuestra cómo la tecnología aplicada con visión pedagógica transforma la experiencia educativa. Fuente: Difusión.
UPN demuestra cómo la tecnología aplicada con visión pedagógica transforma la experiencia educativa. Fuente: Difusión.

La tecnología aplicada a la educación ya es una realidad. En el panorama actual, son diversas las universidades donde deciden implementar carreras potenciadas con inteligencia artificial; o simplemente incrementar el potencial del estudiante con una experiencia digital.

Tal es el caso de la Universidad Privada del Norte, quiénes implementaron la iniciativa Anthology Adopt —desarrollada por la firma Anthology—, para optimizar la experiencia digital de los estudiantes. Con ello, miles de alumnos acceden, interactúan y aprenden en las plataformas virtuales brindadas.

Premios Catalyst y el reconocimiento a UPN

La iniciativa logró excelentes resultados tales como una mayor autonomía en el aprendizaje, mejora en el uso de herramientas digitales y una eficiencia en los procesos de soporte técnico. Esto lo llevó a ser partícipe de los Premios Catalyst 2025 —organizado por la firma global Anthology— quienes reconocen la innovación tecnológica en el rubro educativo.

En esta oportunidad, la competencia internacional recibió más de 160 postulaciones de instituciones educativas provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, Filipinas, Baréin y Chile. No obstante, sólo 32 fueron reconocidas; de las cuáles la Universidad Privada del Norte fue la única galardonada.

<em>Este reconocimiento internacional destaca el compromiso de UPN con la tecnología al servicio del aprendizaje.</em>

Este reconocimiento internacional destaca el compromiso de UPN con la tecnología al servicio del aprendizaje.

“Este reconocimiento no solo valida nuestros esfuerzos institucionales, sino también nuestra convicción de que la tecnología debe estar al servicio del estudiante”, señaló Antonio Rodríguez-Campra, director de Educación Virtual de la UPN. “Cuando una herramienta se implementa con visión pedagógica, su impacto es real, medible y transformador”.

Interés por la innovación digital

Cabe resaltar que este logro cobra relevancia para la UPN, al ser la única universidad en toda Latinoamérica reconocida en la categoría de “Éxito estudiantil”. Ello valora el uso innovador de herramientas tecnológicas para mejorar el rendimiento académico y la permanencia de los estudiantes.

En el pasado —específicamente en la edición 2023—, la UPN también fue reconocida en la categoría “Experiencia al Estudiante”. Con todo esto se reafirma su liderazgo en América Latina como una institución comprometida con la transformación digital.

[CONTENIDO PATROCINADO]

Notas relacionadas
Postulante involucrada en caso de suplantación en universidad de Huacho ingresa en cuarto lugar a Medicina a la UNSA de Arequipa

Postulante involucrada en caso de suplantación en universidad de Huacho ingresa en cuarto lugar a Medicina a la UNSA de Arequipa

LEER MÁS
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Esta universidad en Áncash logró obtener el licenciamiento de Sunedu luego de 40 años de creación

Esta universidad en Áncash logró obtener el licenciamiento de Sunedu luego de 40 años de creación

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

LEER MÁS
Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

LEER MÁS
¿Quién es alias ‘Bolaños’, el exintegrante de 'Los Pulpos' que sería el presunto objetivo del atentado con explosivos en Trujillo?

¿Quién es alias ‘Bolaños’, el exintegrante de 'Los Pulpos' que sería el presunto objetivo del atentado con explosivos en Trujillo?

LEER MÁS
Violento triple choque en la entrada de Pasamayito: camión con balones de gas impacta contra vehículos y vivienda

Violento triple choque en la entrada de Pasamayito: camión con balones de gas impacta contra vehículos y vivienda

LEER MÁS
Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

LEER MÁS
Explosión en Trujillo EN VIVO: viviendas destruidas y 5 heridos tras atentado en av. Perú por guerra de criminales

Explosión en Trujillo EN VIVO: viviendas destruidas y 5 heridos tras atentado en av. Perú por guerra de criminales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Sociedad

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota