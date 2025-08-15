La intervención se logró gracias a la información proporcionada por los familiares del propietario de la casa afectada, Sergio Bolaños. | Foto: composición LR/difusión

La intervención se logró gracias a la información proporcionada por los familiares del propietario de la casa afectada, Sergio Bolaños. | Foto: composición LR/difusión

Durante una conferencia de prensa, el general Guillermo Llerena, jefe policial de La Libertad, anunció que se intervino a 3 sujetos como sospechosas del atentado con explosivos que se registró el último jueves 14 de agosto en una casa ubicada en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo.

Llerena indicó dicha captura se logró gracias a la coordinación con los familiares de Sergio Bolaños, presunto dueño del inmueble afectado, los cuales brindaron información que permitió dar con el paradero de los dos menores de edad y el adulto. El jefe policial de La Libertad indicó que los intervenidos fueron hallados con notas y stickers extorsivos, además de emulsión, sustancia que fue empleada durante el incidente.

Atentado en Trujillo: ataque contra vivienda sería por disputa de bandas

El general Llerena también indicó que Sergio Bolaños, quien pertenecía a la banda criminal Los Pulpos ha salido recientemente del penal hace dos meses aproximadamente, por lo que los ataques se habrían producido por su libertad y debido a que se presume que el ex convicto colaboró con la PNP brindando información clave de la organización delincuencial.

