Sociedad

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Los detenidos portaban notas extorsivas y emulsión, una sustancia que fue utilizada en el atentado en Trujillo. La Policía Nacional del Perú (PNP) continúa investigando el caso.

La intervención se logró gracias a la información proporcionada por los familiares del propietario de la casa afectada, Sergio Bolaños.
La intervención se logró gracias a la información proporcionada por los familiares del propietario de la casa afectada, Sergio Bolaños.

Durante una conferencia de prensa, el general Guillermo Llerena, jefe policial de La Libertad, anunció que se intervino a 3 sujetos como sospechosas del atentado con explosivos que se registró el último jueves 14 de agosto en una casa ubicada en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo.

Llerena indicó dicha captura se logró gracias a la coordinación con los familiares de Sergio Bolaños, presunto dueño del inmueble afectado, los cuales brindaron información que permitió dar con el paradero de los dos menores de edad y el adulto. El jefe policial de La Libertad indicó que los intervenidos fueron hallados con notas y stickers extorsivos, además de emulsión, sustancia que fue empleada durante el incidente.

PUEDES VER: Amenazaba a pasajeros de bus con tijeras si no le compraban caramelos: cae avezado vendedor ambulante en Chorrillos

lr.pe

Atentado en Trujillo: ataque contra vivienda sería por disputa de bandas

El general Llerena también indicó que Sergio Bolaños, quien pertenecía a la banda criminal Los Pulpos ha salido recientemente del penal hace dos meses aproximadamente, por lo que los ataques se habrían producido por su libertad y debido a que se presume que el ex convicto colaboró con la PNP brindando información clave de la organización delincuencial.

PUEDES VER: Adulto mayor acusado de golpear a su esposa se enfrenta con machete a policías en intervención en Chimbote

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)



