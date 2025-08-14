HOYSuscripcion LR Focus

Inseguridad ciudadana: Policías abatidos por delincuentes

Si el Estado no protege a quienes están en la calle defendiendo a la ciudadanía, está renunciando a una de sus responsabilidades esenciales, sostiene exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha.

Madre y hermana del suboficial Juan Díaz son consoladas por el Ministro del Interior. (Foto: Mininter
Madre y hermana del suboficial Juan Díaz son consoladas por el Ministro del Interior. (Foto: Mininter

"Me dieron, me muero". Estas fueron las últimas palabras que pronunció el suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñan, de la comisaría Laura Caller, quien murió tras recibir cuatro disparos mientras intentaba capturar a dos sujetos armados que huían en motocicleta, por las calles de Los Olivos.

Este valeroso efectivo de 28 años, deja una niña de 5 años en la orfandad. “No pararemos hasta encontrar justicia”, prometió el ministro del Interior, Carlos Malaver, a la madre y hermana del policía.

Diez días antes, el 4 de agosto, el suboficial José Gabriel Munive Gurmendi también había sido abatido por delincuentes comunes en el cruce de los jirones Italia con San Pablo en el distrito de La Victoria. Su compañero, Harry del Carpio Valdez, resultó herido.

El 19 de mayo el suboficial Cristian Olascuaga Cruz, de 26 años había sido victimado cuando, en su día de franco, vigilaba una obra de construcción civil en Chorrillos, mientras que el 12 de junio, el suboficial Julio Calderón Díaz, miembro del grupo Grecco, cayó abatido durante un operativo en San Juan de Lurigancho.

“Si el Estado no protege a quienes están en la calle defendiendo a la ciudadanía, está renunciando a una de sus responsabilidades esenciales”, sostiene el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha.

Pero una incomprensible insensibilidad ciudadana condena a los policías asesinados por delincuentes solo a engrosar las estadísticas de la inseguridad.

Es como si la fórmula "muerto en el cumplimiento de su deber" eximiera a nuestra sociedad de rendirles los debidos homenajes más allá del ascenso post mortem y el funeral con honores, para sumirlos en el paulatino olvido que se produce con el tiempo.

 No debería ser así. Depende de todos nosotros evitar estas muertes. Primero, con la revalorización de la sacrificada y mal reconocida labor policial, aunque muchos crucen la línea y se conviertan en vulgares delincuentes.

Segundo, con una corriente vigorosa de opinión que presione sobre las autoridades políticas para que adopten todas las medidas indispensables a fin de poner coto a la renovación periódica de este drama institucional, familiar y social. Muchos jóvenes salen sin la debida y adecuada preparación.

CUARENTA POLICÍAS CAÍDOS

La mayoría de los policías abatidos cayeron actuando en cumplimiento de un deber implícito en sus funciones o por haber sido simples víctimas de la alevosía asesina que se enseñorea entre el hampa.

Durante el 2023 fueron asesinados 26 policías. Ellos son el ST2 Luis Cerrón Palacios, S1 Wilder Eliseo Conozco, S2 Juvenal Collahuacho Flores, S3 Sandro Villegas Corahua, ST2 Ángel Vergaray Mejía, SB Dorian García Noriega, S1 Ernesto Lamadrid Mesones y S2 Diego Julca Benites.

Asimismo, el S1 Enrique Bermeo Cevallos, S2 Olenka Cabrera Machacuay, SB Guillermo Simaraura Uturunco, S3 Denis Chávez Palacios, S3 Miguel Luyo Robles, S3 Óscar Muñoz Rojas, ST2 Percy Cabrera Peralta y S3 Eyner Urquiza Montoya.

Se suman a esta lista de valerosos policías abatidos, el teniente Michael Huerta Pariona, S2 Ángel Aguirre Padilla, S3 Adonis Liñán Atencia, S3 Jhonathan Caldas Ríos, ST1 Hildebrando Alvarado Matos, SB Amadeo Aliaga Campos, S3 Segundo Mori Reátegui, SB Edú Gutiérrez Navarro, S3 Jhon Silva Saavedra y SB Víctor Tejada Morán.

El 2024 fallecieron catorce policías, siendo ellos: S3 Ronaldo Lupaca Valdez, ST1 Carlos Ternero Otero, SB Luis Carrasco Ramos, S2 Juan Hernández Vásquez, SS Percy Coronel Condori, S1 Jorge Márquez Martínez y el teniente Alan Fuentes Mayca. Al igual que el S3 Anthony Moreno Escudero, Jhonatan Contreras Maquera, S3 Carlos Ñahui Rojas, S3 Jheferson Arohuillca Hurtado, SB Cipriano Gonzales Huamán, S3 Yonathan López Reyes y alférez Marco Cosme Vergara.

Algunos de ellos fallecieron entregando su vida por otros y por su institución en, por ejemplo, enfrentamientos contra narcotraficantes en el Vraem, arrastrados por caudalosos ríos, en momentos que acudieron al llamado de auxilio a varias personas, enfrentamientos a balazos con delincuentes, accidentes de tránsito, entre otros.

