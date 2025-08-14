HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Peruana compró cartillas de Raspa y Gana de La Tinka para jugar con su familia y terminó ganando S/50.000: "Estoy emocionada"

La joven, que juega desde hace un año, nunca imaginó llevarse a casa los S/50.000 de La Tinka. Con el dinero, planea crear su propio emprendimiento.

La joven peruana se llevó a casa los S/50.000 del premio de La Tinka.
La joven peruana se llevó a casa los S/50.000 del premio de La Tinka.

Las cartillas de La Tinka son una conocida modalidad de juego que le permite a los usuarios ganar, desde dinero en efectivo hasta autos, en solo unos minutos. Para probar su suerte, una joven peruana invirtió en cartones del 'Chanchito billetón', con el objetivo de pasar un momento entretenido en familia.

Sin embargo, nunca pensó que lograría llevarse a casa los S/50.000 del premio mayor de la raspa y gana. Mediante el canal de YouTube de La Tinka, la afortunada reveló que, aunque ha visto a sus familiares ganar hasta S/100 en este juego de las cartillas, no imaginó obtener un monto tan grande.

Peruano denunció que ganó S/240.000 en La Tinka hace 8 años, pero nunca recibió el dinero: ¿qué pasó?

lr.pe

Compró cartillas de La Tinka para divertirse con su familia, y terminó ganando el premio mayor

Según comentó la joven peruana, desde hace un año, su familia creó la tradición de disfrutar comprando y jugando La Tinka, con las cartillas de diferentes loterías del Raspa y Gana como 'El Peruanazo', 'Camionetón', 'Gato suertudo', 'Rapi Ekeko', entre otros. Es por ello, que decidió adquirir cartones del 'Chanchito billetón'. Tal fue su sorpresa al enterarse de que había completado la frase del cartón, lo que le hacía acreedora de los S/50.000 del premio mayor.

"La Rapitinka lo comencé a jugar desde el año pasado como una dinámica en familia. Yo veía que ganaba S/5, S/10 y S/100. Cuando nos enteramos, estábamos raspando en familia y empezamos armar la palabrita 'chanchito'. Estoy emocionada", señaló.

Joven peruano gastó los 'ahorros de su vida' en cartillas de Raspa y Gana, de LA TINKA, y se lleva gran sorpresa

lr.pe

¿En qué invertirá la joven peruana los S/50.000 que ganó en Raspa y Gana de la Tinka?

Los S/50.000 que ganó la joven peruana los invertirá en realizar su emprendimiento familiar. Con esta ganancia, planea darle un impulso a un proyecto que ha soñado con llevar a cabo desde hace tiempo, buscando mejorar la calidad de vida de su familia.

"Con este premio voy a poder generar un emprendimiento familiar"

