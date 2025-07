La Tinka es el juego de azar más popular en el Perú. Cada semana, miles de peruanos comprar boletos con la esperanza de acertar los seis números del sorteo y llevarse a casa el pozo millonario, que actualmente supera los S/30 millones. Recientemente, una peruana logró obtener el premio y se convirtió en la afortunada acreedora de los S/50.000.

Mediante la cuenta oficial de La Tinka compartió su historia y los números que le permitieron ganar esta suma de dinero. Además, relató cómo se enteró de que tenía el boleto ganador.

Ganadora de los S/50.000 de La Tinka revela cómo se enteró de que se llevó el premio mayor

Según relató la afortunada ganadora, nunca se imaginó que había acertado los seis números del sorteo hasta que revisó su boleto. Al ver que ganó S/50.000, pensó que se trataba de un error de la página, por lo que volvió a verificar la información.

Tras una segunda revisión a la web, se dio cuenta de que logró llevarse el premio Sí o Sí de La Tinka. Asimismo, compartió que los números que le dieron suerte fueron los siguientes: 4 - 8 - 21 - 23 - 24 - 35.

"Soy ganadora de Tinka sí o sí y me he ganado un super premio. Realmente no podía creerlo. Cuando lo cotejé, en principio no sabía si era verdad. Respiré profundo y lo volví a probar y de pronto, sí era el premio. Vamos, no se den por vencidos. Tengan mucha fe que lo van a lograr", compartió la nueva ganadora de este popular juego de azar.