Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Sociedad

Resultados de La Tinka HOY miércoles 13 de agosto: conoce los últimos números ganadores, el pozo millonario y más

Descubre cuáles son los números ganadores y la jugada del sorteo de La Tinka de este miércoles 13 de agosto de 2025. El pozo millonario ascendió a los S/35.002.453.

El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos. Foto: Composición LR
El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos. Foto: Composición LR

Este miércoles 13 agosto, La Tinka llevará a cabo un nuevo sorteo con un pozo acumulado de S/35.002.453. Con solo S/ 5, los participantes pueden realizar una jugada básica al elegir seis números en la cartilla, lo que les brinda la oportunidad de cambiar sus vidas con el premio mayor. Cabe presisar que el evento, organizado por Intralot, regalará premios secundarios para quienes acierten algunos números.

El sorteo sigue en vivo a través de las redes sociales de La Tinka, como Facebook y Youtube, y también a través de nuestro medio de comunicación. Para quienes deseen participar, las cartillas están disponibles en diferentes centros comerciales: Plaza Vea, Vivanda, Promart, Oeschle, entre otros.

PUEDES VER: Homero Cristalli reveló el lado triste de los ganadores del premio de La Tinka: “La gente no lo supo administrar”

lr.pe

Sorteo EN VIVO de La Tinka: resultados HOY 13 de agosto

06:59
13/8/2025

¿Cuándo son los sorteos de La Tinka?

La Tinka realiza sus sorteos dos veces por semana, los miércoles y domingos a las 10:50 de la noche. En cada uno de estos eventos, los participantes tienen la oportunidad de ganar premios que ascienden a varios millones de soles.

06:59
13/8/2025

¿Qué es La Tinka?

Es una marca de juegos de lotería en Perú operada por la empresa La Tinka S.A. del Grupo Intercorp.

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la loteríay crear una cuenta si aún no están registrados: solicitarán todos los datos personales. A continuación, es importante que verifiquen que tienen saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

¡Pozo Millonario sigue creciendo! Resultados y números ganadores de la Tinka del domingo 10 de agosto

¡Pozo Millonario sigue creciendo! Resultados y números ganadores de la Tinka del domingo 10 de agosto

Resultados de La Kábala de este sábado 9 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Resultados de La Kábala de este sábado 9 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Homero Cristalli reveló el lado triste de los ganadores del premio de La Tinka: “La gente no lo supo administrar”

Homero Cristalli reveló el lado triste de los ganadores del premio de La Tinka: “La gente no lo supo administrar”

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

