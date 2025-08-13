El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos. Foto: Composición LR

Este miércoles 13 agosto, La Tinka llevará a cabo un nuevo sorteo con un pozo acumulado de S/35.002.453. Con solo S/ 5, los participantes pueden realizar una jugada básica al elegir seis números en la cartilla, lo que les brinda la oportunidad de cambiar sus vidas con el premio mayor. Cabe presisar que el evento, organizado por Intralot, regalará premios secundarios para quienes acierten algunos números.

El sorteo sigue en vivo a través de las redes sociales de La Tinka, como Facebook y Youtube, y también a través de nuestro medio de comunicación. Para quienes deseen participar, las cartillas están disponibles en diferentes centros comerciales: Plaza Vea, Vivanda, Promart, Oeschle, entre otros.

Sorteo EN VIVO de La Tinka: resultados HOY 13 de agosto 06:59 ¿Cuándo son los sorteos de La Tinka? La Tinka realiza sus sorteos dos veces por semana, los miércoles y domingos a las 10:50 de la noche. En cada uno de estos eventos, los participantes tienen la oportunidad de ganar premios que ascienden a varios millones de soles. 06:59 ¿Qué es La Tinka? Es una marca de juegos de lotería en Perú operada por la empresa La Tinka S.A. del Grupo Intercorp.

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la loteríay crear una cuenta si aún no están registrados: solicitarán todos los datos personales. A continuación, es importante que verifiquen que tienen saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte.

