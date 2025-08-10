HOYSuscripcion LR Focus

Resultados de La Tinka del domingo 10 de agosto: números ganadores, premios y el Pozo Millonario
Resultados de La Tinka del domingo 10 de agosto: números ganadores, premios y el Pozo Millonario

Consulta los números ganadores y la jugada del sorteo de La Tinka del domingo 10 de agosto de 2025. El pozo millonario superó los 30 millones de soles.

El sorteo de la Tinka se realiza todos los miércoles y domingos
El sorteo de la Tinka se realiza todos los miércoles y domingos | Foto: composición LR | Intralot

Este domingo 10 de agosto, La Tinka realizará un nuevo sorteo con un pozo acumulado de S/33.553.42. Con solo S/5, los participantes pueden realizar una jugada básica al elegir seis número en la cartilla, lo que les brinda la oportunidad de cambiar sus vidas con el premio mayor. Además, el evento, organizado por Intralot, regalará premios secundarios para quienes acierten algunos números.

El sorteo se podrá seguir en vivo a través de las redes sociales de La Tinka, como Facebook y Youtube, y también a través de nuestro medio de comunicación. Para quienes deseen participar, las cartillas están disponibles en diferentes centros comerciales, tales como: Plaza Vea, Vivanda, Promart, Oeschle, entre otros.

Resultados de La Tinka del domingo 10 de agosto

09:16
10/8/2025

¿Cuándo son los sorteos de la Tinka?

La Tinka realiza sus sorteos dos veces por semana, los miércoles y domingos a las 10:50 de la noche. En cada uno de estos eventos, los participantes tienen la oportunidad de ganar premios que ascienden a varios millones de soles.

09:16
10/8/2025

La Tinka: ¿cómo cargar saldo con BCP?

Si tienes una cuenta en el Banco de Crédito del Perú (BCP), sigue estos pasos para participar en el sorteo de este domingo 4 de febrero:

Ingresa el monto que deseas recargar, desde S/30 hasta S/10.000. Si cuentas con un código promocional, aplícalo.

Genera tu código BCP al hacer clic en el botón ‘Continuar’ y copia el código.

Accede a la web del BCP o a tu app BCP y selecciona: Pago de servicios > Compras > La Tinka > Recarga Web.

Ingresa el código BCP en tu cuenta de La Tinka y confirma la recarga.

Recuerda que también puedes recargar saldo en efectivo en un agente BCP. Para ello, primero solicita tu recarga web.

09:16
10/8/2025

¿Qué es La Tinka?

Es una marca de juegos de lotería en Perú operada por la empresa La Tinka S.A. del Grupo Intercorp.

