HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Sociedad

Puno: delincuentes asaltan vivienda de huérfanos, se llevan S/ 2.000 y una moto tras maniatar a la familia

Los sujetos habrían tocado la puerta para ingresar con violencia y exigieron S/40 mil por una supuesta venta de terreno, la cual fue negada por los afectados.

Los malhechores se llevaron los ahorros de la familia y objetos de valor. Foto: Cortesía
Los malhechores se llevaron los ahorros de la familia y objetos de valor. Foto: Cortesía

Una familia de hermanos huérfanos fue víctima de un violento robo, donde al menos cinco delincuentes armados irrumpieron en su vivienda y se llevaron dos mil soles, una moto lineal, un balón de gas y otros objetos de valor. El hecho ocurrió la madrugada del último martes en la comunidad de Collana, distrito de Achaya, provincia de Azángaro, Puno. Los atacantes maniataron y golpearon a los integrantes de la familia, que vive en condiciones precarias.

Según el testimonio de los afectados, los delincuentes llegaron en motos lineales y tocaron la puerta antes de irrumpir con violencia. Durante el robo, exigieron S/ 40 mil que supuestamente serían producto de una venta de terrenos. Sin embargo, la familia aclaró que no posee propiedades ni ha realizado ninguna transacción. “Apenas tenemos para comer”, dijeron.

Por su parte, los vecinos afirmaron que los integrantes de esta familia viven en condiciones vulnerables. Hace algunos años, el padre fue encarcelado tras ser acusado de asesinar a su esposa, dejando a los hijos huérfanos. Desde entonces, la hermana mayor asumió el cuidado de sus hermanos menores, junto a su pareja y su abuelo Natalio. Todos ellos fueron atacados durante el asalto, incluyendo los niños, quienes fueron amarrados y amenazados.

Durante el asalto, el esposo de la hermana mayor habría recibido amenazas y varios golpes por parte de los delincuentes, quienes le exigieron no presentar denuncia. Incluso revelaron detalles sobre su lugar de trabajo, lo que hace presumir que serían personas conocidas o del entorno.

PUEDES VER: Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

lr.pe

Delincuentes se llevaron los ahorros de la familia y objetos de valor

Al no encontrar el dinero que buscaban, los ladrones rebuscaron toda la vivienda y se llevaron lo poco que tenía la familia: los ahorros del abuelo, dinero de la pareja de la hermana mayor, una moto lineal, un balón de gas y otros objetos.

Los malhechores también intentaron llevarse una motocarga, pero no lograron encenderla. Lo más grave, fue de que los hermanos denunciaron que dos niñas de 14 y 10 años fueron víctimas de tocamientos indebidos por parte de los atacantes.

PUEDES VER: Policía tiktoker y su hermano son acusados de presunto robo de más de S/4.500 durante falso operativo contra comerciante en Puno

lr.pe

Piden apoyo

El hermano mayor, Nicolás Mamani, pidió apoyo a personas de buen corazón para ayudar a los cuatro menores que, a pesar de las adversidades, continúan estudiando con la esperanza de salir adelante. “No tenemos terrenos ni dinero, apenas sobrevivimos. Ahora nos han robado lo poco que teníamos”, expresó. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del Yape 947163553.

Efectivos policiales llegaron hasta el domicilio para realizar las diligencias correspondientes, recoger evidencias y dar inicio a las investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables del violento asalto.

Ante esta situación, la población exige una investigación exhaustiva para identificar a los responsables y garantizar la seguridad de la familia y de la población.

Notas relacionadas
Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

LEER MÁS
Policía tiktoker y su hermano son acusados de presunto robo de más de S/4.500 durante falso operativo contra comerciante en Puno

Policía tiktoker y su hermano son acusados de presunto robo de más de S/4.500 durante falso operativo contra comerciante en Puno

LEER MÁS
Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: “No hemos peleado”

Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: “No hemos peleado”

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

LEER MÁS
Asesinan a censista de INEI dentro de su vivienda en Tarapoto: un menor entre los sospechosos

Asesinan a censista de INEI dentro de su vivienda en Tarapoto: un menor entre los sospechosos

LEER MÁS
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Presunto nepotismo en Corpac: trabajadora habría beneficiado a familiares con casi S/200.000 con órdenes de servicio y compra

Presunto nepotismo en Corpac: trabajadora habría beneficiado a familiares con casi S/200.000 con órdenes de servicio y compra

LEER MÁS
Vía Expresa Sur de RLA generaría tráfico vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

Vía Expresa Sur de RLA generaría tráfico vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Sociedad

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

¿Qué necesitas para el Examen de Admisión UNI 2025-2? Documentos obligatorios y objetos prohibidos

Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota