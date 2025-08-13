Puno: delincuentes asaltan vivienda de huérfanos, se llevan S/ 2.000 y una moto tras maniatar a la familia

Los malhechores se llevaron los ahorros de la familia y objetos de valor. Foto: Cortesía

Los malhechores se llevaron los ahorros de la familia y objetos de valor. Foto: Cortesía

Una familia de hermanos huérfanos fue víctima de un violento robo, donde al menos cinco delincuentes armados irrumpieron en su vivienda y se llevaron dos mil soles, una moto lineal, un balón de gas y otros objetos de valor. El hecho ocurrió la madrugada del último martes en la comunidad de Collana, distrito de Achaya, provincia de Azángaro, Puno. Los atacantes maniataron y golpearon a los integrantes de la familia, que vive en condiciones precarias.

Según el testimonio de los afectados, los delincuentes llegaron en motos lineales y tocaron la puerta antes de irrumpir con violencia. Durante el robo, exigieron S/ 40 mil que supuestamente serían producto de una venta de terrenos. Sin embargo, la familia aclaró que no posee propiedades ni ha realizado ninguna transacción. “Apenas tenemos para comer”, dijeron.

Por su parte, los vecinos afirmaron que los integrantes de esta familia viven en condiciones vulnerables. Hace algunos años, el padre fue encarcelado tras ser acusado de asesinar a su esposa, dejando a los hijos huérfanos. Desde entonces, la hermana mayor asumió el cuidado de sus hermanos menores, junto a su pareja y su abuelo Natalio. Todos ellos fueron atacados durante el asalto, incluyendo los niños, quienes fueron amarrados y amenazados.

Durante el asalto, el esposo de la hermana mayor habría recibido amenazas y varios golpes por parte de los delincuentes, quienes le exigieron no presentar denuncia. Incluso revelaron detalles sobre su lugar de trabajo, lo que hace presumir que serían personas conocidas o del entorno.

Al no encontrar el dinero que buscaban, los ladrones rebuscaron toda la vivienda y se llevaron lo poco que tenía la familia: los ahorros del abuelo, dinero de la pareja de la hermana mayor, una moto lineal, un balón de gas y otros objetos.

Los malhechores también intentaron llevarse una motocarga, pero no lograron encenderla. Lo más grave, fue de que los hermanos denunciaron que dos niñas de 14 y 10 años fueron víctimas de tocamientos indebidos por parte de los atacantes.

Piden apoyo

El hermano mayor, Nicolás Mamani, pidió apoyo a personas de buen corazón para ayudar a los cuatro menores que, a pesar de las adversidades, continúan estudiando con la esperanza de salir adelante. “No tenemos terrenos ni dinero, apenas sobrevivimos. Ahora nos han robado lo poco que teníamos”, expresó. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del Yape 947163553.

Efectivos policiales llegaron hasta el domicilio para realizar las diligencias correspondientes, recoger evidencias y dar inicio a las investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables del violento asalto.

Ante esta situación, la población exige una investigación exhaustiva para identificar a los responsables y garantizar la seguridad de la familia y de la población.