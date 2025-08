El adolescente Jhon Mikhael Correa Márquez, de 14 años, el menor que fue reportado como desaparecido en Surco, se encuentra hospitalizado en Ecuador, mientras que su padre Jhon Correa permanece detenido en dicho país por presuntamente presentar documentación falsa, según la madre Melissa Márquez.

La ciudadana, quien coordina la búsqueda del menor con la unidad de personas desaparecidas en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP), informó que su hijo está en el hospital básico del cantón Colta, en la provincia de Chimborazo, al norte de Guayaquil.

"Ya sé donde está mi hijo. No puedo creer cómo pudo llegar hasta la mitad de Ecuador, sé que el papá está detenido porque ha entrado con documentos ilegales. Imagínense. Está en el hospital básico del cantón Colta", declaró en diálogo con la prensa.

Menor desaparecido en Surco se encuentra en Ecuador

De acuerdo con ATV, la PNP emitió una alerta amarilla para localizar al adolescente desaparecido, tanto a nivel nacional como internacional. Esta notificación policial tiene como objetivo dar "alta visibilidad" al caso y poner en conocimiento de los funcionarios de fronteras sobre la identidad del menor. De esta manera, encontraron al adolescente en Ecuador.

Cabe señalar que el menor salió del país con su padre biológico, sin la autorización notarial y con documentación falsa. Esta situación se realizó en el marco de la disputa legal que mantienen sus padres por su tenencia.

Alerta de la Policía Nacional por desaparición de menor. Foto: PNP

Madre de menor desaparecido en Surco se pronuncia sobre el padre

Horas antes, la madre del menor desaparecido informó que su expareja Jhon Correa, se comunicó con ella a través de una tercera persona para "llegar a un acuerdo" luego de conocer que su hijo se encontraba con él. Además, señaló que no busca hacer un show, sino proteger a su niño.

"No creo que me quiera devolver al niño. Estoy tratando de no volver esto más grande por el bien de Mikhael. Lo único que quiero es que mi hijo esté bien, ya sea con su papá o conmigo. Él tiene que ir a ver una persona que lo ayude y canalice lo que está sucediendo con él", manifestó.

"Esto no es un show. Sí señores, estoy cambiada porque ahora tengo la fuerza para saber que mi hijo no está en mano de personas tan peligrosas. Ya me regresó el alma al cuerpo y ahora tengo el valor de ser la mamá luchadora y ver dónde está mi hijo", añadió.

También, se refirió acerca de la declaración del padre, quien indicó que la madre cuenta con una denuncia por el abandono de sus hijos. "Yo estaba llegando a mi domicilio con dos menores en coche y con tres chicas que tenía en ese momento. Los dejé en recepción y, al ingresar, un oficial las interviene. Él (su padre) sacó a los menores del domicilio y presentó una denuncia por abandono de hogar. Me quedé sorprendida", informó.

Adolescente desapareció luego de recoger un pedido en su domicilio

De acuerdo con la denuncia policial, el menor desapareció después de recoger un pedido en su domicilio ubicado en la calle Loma de Los Suspiros, en Surco. Según las cámaras de seguridad, el adolescente salió del inmueble con rumbo desconocido. Tras ello, la madre informó que su hijo estaría con su padre biológico.

"El señor está siendo buscado y tiene problemas en los Estados Unidos. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Lo único es que estoy un poco tranquila. Ahora, sé que el señor se ha llevado a mi hijo", manifestó a la prensa.

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.