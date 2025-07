Joven peruano habría sido asesinado por encargo en México y presuntos sicarios revelan: "Por equivocación lo hicimos"

¿Dónde está mi hijo?, exige entre lágrimas María del Carmen Durand, una madre peruana que busca a su hijo muerto en México. Jeisson Quintanilla Durand desapareció un día después del cumpleaños de una de sus hijas, no se despidió de su madre y tampoco dejó rastros, solo dudas e incertidumbre sobre su paradero.

Las pruebas que recabó María del Carmen apuntan a su nuera, una ciudadana mexicana que presuntamente habría mandado a matar a su esposo "por equivocación", según un presunto sicario de Michoacán. La madre viajó al país azteca para buscar ayuda, pero las autoridades le dieron la espalda, asegura.

¿Qué pasó con Jeisson Quintanilla Durand en México?

Esta historia comenzó hace varios años cuando Jeisson Quintanilla conoció a su pareja por una página en Facebook, conversaron y se enamoraron. El ciudadano peruano decidió viajar a México para iniciar una vida con ella, se casaron y formaron una familia con dos niñas. Su relación de siete años entró en crisis en el 2024, cuando Quintanilla le contó a su mamá que su pareja lo quiso matar.

De acuerdo con María del Carmen, la relación de su hijo con su nuera se había vuelto insoportable. Tras un episodio de violencia, Jeisson reveló que la madre de sus hijas había intentado matarlo con un cuchillo. Por ello, le confesó que quería separarse, pero que tenía miedo de perder a sus niñas de 5 y 3 años.

¿Amenaza o predicción?

Cuando María del Carmen viajó a México, antes de que su hijo desapareciera, su entonces pareja le advirtió de la muerte de su hijo, recuerda la señora Durand. En ese momento le rogó a su hijo que se regrese a Perú, que tuviese cuidado con las cosas, pero Jeisson decidió quedarse. El 15 de octubre se comunicó con él por el cumpleaños de su nieta y de ahí no supo más de su paradero.

Un mes después de la desaparición, la madre peruana logró comunicarse con la expareja de su hijo por una cuenta de Facebook falsa. Le exigió explicaciones sobre el paradero de Jeisson, pero ella le respondió, "Su hijo desapareció hace un mes, si usted quiere venga a buscar. Si usted viene, también no me moleste, porque a usted también la van a matar".

Madre asegura que no recibió apoyo de autoridades

María del Carmen viajó a México para pedir ayuda a las autoridades, pero estas le dieron la espalda, es así como ella inició su propia búsqueda por redes sociales. Se contactó con un presunto sicario llamado "El Tocho", quien le confirmó que mató su hijo por encargo de su esposa, tras acusarlo falsamente por tocamientos a su hija.

Según una de las conversaciones, el presunto asesino confesó "que no era su intensión quitarle la vida", le dijeron una cosa que no era. "Es parte de nuestro trabajo, no sabemos nada, tal vez si nos equivocamos en eso. Perdón, por habernos llevado una persona inocente". Tras la conversación, el sicario le envió una foto del presunto cuerpo de su hijo, quien María del Carmen reconoció.

En un pequeño altar, mira la foto de Jeisson y le dice buscará justicia, ruega que se establezca las investigaciones de acuerdo a ley y culpa a su nuera del asesinato de su hijo. Solo quiere que su hijo descanse en paz.

