Franco Vidal, alcalde de Ate, es vinculado con contrataciones de S/ 2,2 millones a una misma familia, según investigación

El alcalde de Ate, conocido por su popularidad en plataformas de streaming, enfrenta cuestionamientos luego de que una investigación de La Encerrona revelase contrataciones directas de su gestión a 3 miembros de una misma familia por más de S/ 2,2 millones.

Investigación revela contratos de S/ 2.2 millones a miembros de una familia por la Municipalidad de Ate
Investigación revela contratos de S/ 2.2 millones a miembros de una familia por la Municipalidad de Ate | Composición LR | Gerson Cardoso

Franco Vidal, actual alcalde de Ate que ha ganado gran popularidad entre la comunidad de streamers por sus transmisiones diarias en plataformas de gran alcance como Kick, se encuentra en la mira debido a una reciente investigación periodística formulada por La Encerrona. En el informe, el periodista Ernesto Cabral expone contrataciones realizadas por el municipio a tres miembros de un mismo entorno familiar por un monto que, en conjunto, alcanza los S/ 2,2 millones.

Esta investigación, además, evidencia la emisión de 184 órdenes de servicio y compra para estas mismas personas por parte de la Municipalidad de Ate. El informe ha encendido las alarmas respecto al conocido burgomaestre de 30 años, quien, debido a su popular presencia en el entorno digital, se ha hecho de varios seguidores y una comunidad que se autodenomina los 'dibujitos'. Según el medio, estos seguidores fomentarían a periodistas abstenerse de cuestionar gestión de Vidal por temor a agresivas represalias.

PUEDES VER: ¿Quiénes son los 'dibujitos'? La comunidad digital camuflada con avatares de caricaturas que sacude Perú desde internet

lr.pe

La 'familia dibujito' y sus contratos con la Municipalidad de Ate

El reportaje empieza con una mención a Miguel Ántgel Ruelas, a quien identifican como un productor de eventos de 41 años con residencia en Ate. Según mencionaron, la municipalidad empezó contratos con él en mayo de 2024 para alquiler de baños portátiles por S/ 3.000. A partie de este momento, ha recibido más de 50 órdenes de servicio por alquiler de equipos de sonido, toldos, estrados y más, por un monto que supera los S/ 786.000, de los cuales ya se habría abonado el 90%.

Por otro lado, también se menciona a Yajaira Luchi, de 31 años, señalada como la pareja de Reulas, quien, según indican, obtuvo más de 100 órdenes de servicio para coffee breaks, venta de bebidas y alquiler de baños entre 2023 y 2024. Asimismo, la identificaron como la persona natural que más recursos ha recibido de la gestión de Vidal en calidad de proveedora, con un monto que supera S/1.3 millones y del cual ya se habría abonado el 96%.

Por último, Víctor Tandy Pan Ruelas, sobrino de Miguel Ángel y residente en el mismo domicilio que su tío. Según el medio, ingresó como proveedor de la municipalidad en 2024 y ya ha obtenido 12 órdenes de servicio en actividades similares por un total de S/180.000, de los cuales, indican, ya se abonó la mitad del monto.

PUEDES VER: Franco Vidal comparte mensaje que incita a 'dibujitos' a tumbarse transmisión de La Noche Dorada tras cancelar su presentación

lr.pe

Contratos y órdenes de servicio y compra

En este sentido, las tres personas mencionadas acumularon 184 órdenes de compra y servicio por S/ 2,2 millones y sin un concurso publico previo, según la investigación. El medio consultó con un especialista, Samuel Rota, quien indicó que cualquier auditor podría advertir un patrópn inusual en estas contrataciones debido a su recurrencia. También advirtió que este tipo de situaciones exige investigar posibles nexos con funcionarios municipales o la presencia de intermediarios que podrían estar actuando como prestanombres.

Ante el reportaje, lograron comunicarse con Yajaira Luchi, quien señaló no tener relación alguna con el alcalde y haberse enterado de las convocatorias luego de acrcarse a la municipalidad. Asimismo, afirmó que en algunos casos, los bienes que se alquilaban pertenecían a terceros, a quienes contactaba luego de recibir la orden de servicio.

Alcalde Ate responde a La Encerrona en transmisión de Kick

El alcalde de Ate, fiel a su estilo, respondió a La Encerrona en una de sus transmisiones y negó las afirmaciones emitidas por Cabral y Sifuentes, apesar de las pruebas presentadas en el informa. Así, se refirió en primer lugar a la milonaria suma pagada a miembros de una familia que se indicó en la investigación. "Este señor (Marco Sifuentes) dice que una familia se ha llevado más de S/2 millones. Lo reto a que pruebe esto. Yo tengo toda la información. Primera afirmación falsa", indicó.

Además, agregó que no conoce a estas personas y que de esto se encarga el equipo de la Logística del municipio: "Este señor (Miguel Ángel Ruelas), como cualquier vecino de Ate, tiene derecho a emprender y contratar con el Estado. Yo no lo conozco, no sé quién es él, no sé quién es la señora ni el joven, no los conozco, de eso se encarga Logística". En toda la transmisión, el alcalde hace incapié en presuntos contratos fantasma, negando rotundamente su existencia, pero no hace referencia respecto al lazo familiar entre estas tres personas que indican en el reportaje.

