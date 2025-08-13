El 11 de agosto, el alcalde de Ate, Franco Vidal, estaba transmitiendo en la plataforma Kick cuando una ciudadana le pidió su apoyo para difundir su caso. Su perrito, Yogi, se perdió, por lo que el streamer decidió ayudarla compartiendo la información entre sus seguidores: "Se ha perdido el perrito Yogi, el 2 de agosto en las Brisas de Ceres, en el mercado".

Luego, añadió que agregaría una suma de dinero a la recompensa, lo que sorprendió a sus seguidores. "Es raza poodle toy. Aquí está el número, por favor apóyenla (9923 194 905). De mi parte, voy a dar S/1.000 por el perro. Si encuentran al perro, ofrezco S/1.000. Busquen a ese perro", declaró el alcalde.

La reacción de los usuarios ante el noble gesto de Franco Vidal por la mascota perdida de una mujer

El momento fue difundido a través de varios clips en TikTok, donde los usuarios expresaron su preocupación por la mascota: "Por favor, que lo encuentren. No saben el dolor que se siente cuando se pierden las mascotas", comento una usuaria. Otra persona felicitó al alcalde por su preocupación por el perro: "Eres lo máximo, señor alcalde, tienes un corazón de oro, amas a los animales, que Dios te bendiga".

Sin embargo, muchos criticaron la situación: "Se nota que le importa más la vida de un animal que la de una persona". Otros no creyeron en las palabras del alcalde y lo relacionaron con un incidente reciente en Moquegua, dónde sus seguidores rompieron una puerta de vidrio y la dueña del local perjudicado le exigió el pago: "¿Mil soles? Mucho va a dar, si ni siquiera dio 500 soles por una puerta de vidrio".

Finalmente, un comentario alegró a varios usuarios: "¡Ya lo encontraron!".