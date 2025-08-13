Mujer pide ayuda a streamer para encontrar su mascota:"ofrezco S/1.000", responde él
Mujer le pidió apoyó alcalde de Ate para encontrar a su mascota perdida; por lo que Franco Vidal respondió al ofrecer S/1.000 a la persona que lo encuentre.
- Streamer peruano Diealis corta transmisión en vivo y minutos después aparece en un patrullero de la PNP: ¿qué pasó?
- ¿Cuánto espectadores registró La Noche Dorada 2025? Logró récord de usuarios conectados en simultáneo en Perú
El 11 de agosto, el alcalde de Ate, Franco Vidal, estaba transmitiendo en la plataforma Kick cuando una ciudadana le pidió su apoyo para difundir su caso. Su perrito, Yogi, se perdió, por lo que el streamer decidió ayudarla compartiendo la información entre sus seguidores: "Se ha perdido el perrito Yogi, el 2 de agosto en las Brisas de Ceres, en el mercado".
Luego, añadió que agregaría una suma de dinero a la recompensa, lo que sorprendió a sus seguidores. "Es raza poodle toy. Aquí está el número, por favor apóyenla (9923 194 905). De mi parte, voy a dar S/1.000 por el perro. Si encuentran al perro, ofrezco S/1.000. Busquen a ese perro", declaró el alcalde.
PUEDES VER: Alcalde Franco Vidal se roba el show bailando con Corazón Serrano: “Tiene talento en la sangre, falta que circule”
La reacción de los usuarios ante el noble gesto de Franco Vidal por la mascota perdida de una mujer
El momento fue difundido a través de varios clips en TikTok, donde los usuarios expresaron su preocupación por la mascota: "Por favor, que lo encuentren. No saben el dolor que se siente cuando se pierden las mascotas", comento una usuaria. Otra persona felicitó al alcalde por su preocupación por el perro: "Eres lo máximo, señor alcalde, tienes un corazón de oro, amas a los animales, que Dios te bendiga".
Sin embargo, muchos criticaron la situación: "Se nota que le importa más la vida de un animal que la de una persona". Otros no creyeron en las palabras del alcalde y lo relacionaron con un incidente reciente en Moquegua, dónde sus seguidores rompieron una puerta de vidrio y la dueña del local perjudicado le exigió el pago: "¿Mil soles? Mucho va a dar, si ni siquiera dio 500 soles por una puerta de vidrio".
Finalmente, un comentario alegró a varios usuarios: "¡Ya lo encontraron!".