Perrito es hallado con cortes de machete en el rostro en Ate: can podría perder la visión del ojo izquierdo y dueños sospechan de su vecino

Los dueños del perrito denuncian que el agresor sería un vecino que amenazó previo al ataque. Además, aseguraron que la comisaría de Ate desestimó su denuncia, alegando que se trataba de un animal.

Según dueños de Pistón, los cuidados veterinarios del perrito agredido ascienden hasta S/100 diarios.
Según dueños de Pistón, los cuidados veterinarios del perrito agredido ascienden hasta S/100 diarios.

Sucedió en Ate. 'Pistón', un perrito de 4 años, fue hallado por sus dueños ensangrentado producto de cortes con machete en el rostro. Es a raíz de este maltrato animal, que este can tiene comprometido el ojo izquierdo, lo que involucra un cuidado y tratamiento especial en la veterinaria a fin de atender sus heridas.

Según señaló el dueño del can a ATV, uno de sus vecinos habría sido el responsable de tal agresión, ya que el perrito estaba en el patio trasero de su casa al momento del ataque y previamente "hubo amenazas y algunos comentarios, aunque no le tomamos importancia porque no pensamos que llegarían a ese extremo".

PUEDES VER: Municipalidad de Surco identifica y formaliza denuncia contra presunto autor de envenenamiento de ocho perros

lr.pe

Ate: dueños del perrito agredido señalan que comisaría de la zona no quiso registrar su denuncia

En declaraciones a ATV, el dueño del can indicó que cuando acudieron a la comisaría de la zona, los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) no quisieron atender su denuncia y hasta desestimaron la agresión debido a que se trataba de un perro.

Asimismo, el hombre indicó que "lo único que me dijeron (cuando acudió a la comisaría a asentar la denuncia) es que en ese momento no podían hacer nada y que tenía que esperar el proceso". En esa misma línea, el dueño de Pistón refirió: "Pensaba que iban a acompañarme o apoyarme un poco más. Tuve que volver a ir al día siguiente, tuve que pedir a un abogado que me ayude (...) y recién ellos me dicen okey, vamos a acompañarte"

PUEDES VER: Sujeto ataca brutalmente a un perrito en Chimbote frente a vecinos: cámaras captaron el momento

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

