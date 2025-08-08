Sucedió en Ate. 'Pistón', un perrito de 4 años, fue hallado por sus dueños ensangrentado producto de cortes con machete en el rostro. Es a raíz de este maltrato animal, que este can tiene comprometido el ojo izquierdo, lo que involucra un cuidado y tratamiento especial en la veterinaria a fin de atender sus heridas.

Según señaló el dueño del can a ATV, uno de sus vecinos habría sido el responsable de tal agresión, ya que el perrito estaba en el patio trasero de su casa al momento del ataque y previamente "hubo amenazas y algunos comentarios, aunque no le tomamos importancia porque no pensamos que llegarían a ese extremo".

Ate: dueños del perrito agredido señalan que comisaría de la zona no quiso registrar su denuncia

En declaraciones a ATV, el dueño del can indicó que cuando acudieron a la comisaría de la zona, los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) no quisieron atender su denuncia y hasta desestimaron la agresión debido a que se trataba de un perro.

Asimismo, el hombre indicó que "lo único que me dijeron (cuando acudió a la comisaría a asentar la denuncia) es que en ese momento no podían hacer nada y que tenía que esperar el proceso". En esa misma línea, el dueño de Pistón refirió: "Pensaba que iban a acompañarme o apoyarme un poco más. Tuve que volver a ir al día siguiente, tuve que pedir a un abogado que me ayude (...) y recién ellos me dicen okey, vamos a acompañarte"

