Sociedad

En este pueblo fronterizo del Perú acuden muchos bolivianos a cambiar dólares y conseguir alimentos: está cerca al Lago Titicaca

La crisis económica en Bolivia, caracterizada por una inflación del 25%, está provocando escasez de productos básicos y un alza de precios. Muchos bolivianos cruzan hacia un pueblo fronterizo en Perú, en busca de alimentos más baratos.

Desaguadero es el pueblo fronterizo entre Perú y Bolivia, adonde los bolivianos van a intercambiar dólares.
Desaguadero es el pueblo fronterizo entre Perú y Bolivia, adonde los bolivianos van a intercambiar dólares. | Foto: Composición LR/ Difusión

La crisis económica en Bolivia, marcada por una inflación del 25%, ha generado escasez de productos básicos y un aumento en los precios, lo que ha obligado a muchos bolivianos a cruzar la frontera hacia Desaguadero, un pueblo peruano cercano al Lago Titicaca, donde muchos de ellos van a cambiar dólares y conseguir alimentos a precios más bajos.

En Desaguadero, las casas de cambio informales facilitan el intercambio de bolivianos por soles, dólares o euros. La situación también impacta a los comerciantes y empresarios de la zona, quienes enfrentan dificultades debido a los altos costos de transporte. La escasez de dólares y la elevada inflación en Bolivia han convertido esta zona fronteriza en un punto de fricción económica.

Historia de Desaguadero, pueblo fronterizo del Perú con Bolivia

El distrito puneño de Desaguadero, hoy reconocido como un punto clave de conexión entre Perú y Bolivia, tiene raíces que combinan la historia oficial con la tradición oral. Su creación política se remonta al 2 de mayo de 1854, cuando el gran mariscal Ramón Castilla y Marquesado, entonces presidente provisorio del Perú, promulgó la ley que reorganizó la demarcación territorial de la provincia de Chucuito.

Desaguadero, el pueblo fronterizo de Perú al que acuden muchos bolivianos en busca de dólares y alimentos - BBC News Mundo

En Desaguadero las casas de cambio informales facilitan el intercambio de bolivianos por soles, dólares y euros. Foto: BBC Mundo

En sus inicios, Desaguadero estuvo conformado por cuatro parcialidades: Lupaca, Carancas, Santa Cruz de Ayrihuas y Coallana. Con el paso de los años, el mapa social se amplió con la incorporación de tres comunidades más: Santa Cruz de Cumi, Collpacotaña y Huallatiri, sumando un total de siete comunidades legalmente constituidas.

No existían puentes en el Desaguadero

Pero la historia del lugar va más allá de los documentos. Según relatos locales, en tiempos preincaicos no existían puentes sobre el río Desaguadero, que en aquel entonces era un canal corto. El incremento del caudal, alimentado por el lago Titicaca, obligó a buscar nuevas formas de cruce. La tradición cuenta que el Inca Cápac, decidido a someter a los aymaras Lupacas, llegó con su ejército y ordenó construir una "chacra" de balsas de totora, lo que permitió atravesar el río y dio origen al nombre original del poblado: Chakamarka.

El término, proveniente del idioma aymara, combina "chaka" (puente rústico) y "marca" (pueblo o aldea), lo que se traduce como "pueblo donde se cruza el río". Con el tiempo, la denominación cambió a Desaguadero, en alusión directa al efluente que nace del lago Titicaca y recorre la frontera, uniendo a dos localidades hermanas, una peruana y otra boliviana, bajo un mismo nombre.

