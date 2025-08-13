HOYSuscripcion LR Focus

Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Sociedad

Delincuente llora al ser capturado cuando trataba de forcejear la puerta de una casa en VMT: "No me puede detener"

Durante su intervención por el serenazgo, el sujeto mostró resistencia, llorando y afirmando repetidamente que no podía ser detenido. Delincuente también asaltaba a trabajadoras de un grifo cercano.

El sujeto fue sorprendido con un arma y regleta mientras intentaba forzar una puerta.
El sujeto fue sorprendido con un arma y regleta mientras intentaba forzar una puerta.

Miembros de serenazgo de la municipalidad Villa María del Triunfo capturaron in fraganti a un delincuente, que tenía su poder un arma de fuego y una regleta, cuando trataba de forcejear la puerta de una vivienda.

Al ser intervenido, el sujeto empezó a patalear y llorar, indicando reiteradas veces que no le podían hacer eso [con relación a su detención] y señalando incluso: "No me puede detener". Cabe señalar que dicha escena fue grabada por los agentes municipales como parte de su labor en la zona.

Villa María del Triunfo: delincuente también asaltaba a trabajadoras de un grifo en la zona

Trascendió que el delincuente también operaba en el servicentro Marco Antonio que se ubica cerca a la casa a la cual pretendía ingresar adulterando la chapa de la puerta. Cámaras de seguridad del mencionado establecimiento tienen registrado al sujeto, el cual aprovecharía la ausencia de resguardo policial en el lugar y la presencia de trabajadoras (en su mayoría) para amenazarlas y robar en el local.

A su vez, este malhechor también se habría instalado en el grifo, puesto que en las cámaras del lugar se le aprecia al interior del establecimiento como si fuera un trabajador más. Finalmente, es importante mencionar que el intento de robo frustrado del ladrón se dio después de que este haya delinquido en el local antes mencionado.

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos.

Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

