Cámaras de seguridad captaron a un sujeto dejando un explosivo en la puerta de un negocio en la ciudad de Yurimaguas, ubicada en la región de Loreto. El hecho ocurrió en horas de la madrugada.

De acuerdo con la víctima, se trataría de extorsionadores pertenecientes a una banda criminal que le exigen el pago de S/70.000 para no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

Cámaras captan a sujeto dejando explosivo en Loreto

Alrededor de las 3:28 de la madrugada, un hombre vestido con polera negra llegó corriendo a la fachada de la locación. Seguidamente, encendió una mecha para después dejarlo por debajo de la puerta. Tras el atentado, el agraviado acudió a la Policía Nacional del Perú de la zona para denunciar el hecho.

"A poca palabra con ustedes, sabemos sus paraderos de tu familia. Te garantizo mi seguridad con tu empresa, te alineas con nosotros con 70 mil mangos. Tu empresa y sus vidas tranquilos", se lee en un mensaje extorsivo que recibió la víctima vía WhatsApp.

PNP de Yurimaguas realizó operativo tras denuncia de la víctima

La PNP realizó un operativo en el que capturó a dos presuntos responsables del ataque y miembros de la red delictiva Los Destructores de Yurimaguas. Según las investigaciones preliminares, el grupo habría estado extorsionando a otros negocios de la zona.

Hasta el cierre de esta edición, los detenidos permanecen en la sede de la Dirinci de Yurimaguas. En tanto, las autoridades vienen realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos de este caso, que está siendo revisado por el Ministerio Público.

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

