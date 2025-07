Delincuentes lo balean en su auto y cae por una pendiente en VMT: víctima permanece en UCI

Un ciudadano fue atacado a balazos por tres delincuentes mientras se encontraba dentro de su auto en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT), tras acudir a un carwash. Al recibir los disparos, perdió el control del vehículo y cayó por una pendiente. El violento ataque ocurrió el lunes 28 de julio.

La víctima fue trasladada primero al hospital Guillermo Kaelin de la Fuente y luego al Hospital Regabliati, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). "Mi hijo está muy delicado, está en UCI. Pido por favor al hospital Rebagliati que lo atiendan. Yo he sido padre y madre para él. Tiene una hija de 9 años y mantiene el hogar. Pido justicia por mi hijo", declaró la madre entre lágrimas.

Delincuentes lo interceptan y disparan en VMT

Ante el ataque a balazos registrado en el distrito, los vecinos de la zona avisaron a los familiares de la víctima, quien vivía cerca del lugar donde ocurrieron los hechos. Tras recibir el aviso, la madre del ciudadano herido salió con un amigo para observar lo que había pasado. El joven recibió un disparo a la altura del maxilar y una bala habría quedado alojada en sus riñones.

"Nosotros fuimos alertados por los vecinos. Bajamos inmediatamente cuando sonó la alarma que tenemos del comité. Subí al taxi con su madre. Los vecinos nos dijeron que un auto se detuvo frente a él y le dispararon", declaró un amigo de la víctima.

La ambulancia llegó poco después y lo llevó al hospital Guillermo Kaelin de la Fuente. Sin embargo, según los familiares, el personal médico le informó que no había un cirujano en el centro de salud, ni contaban con el equipo de tomografía para determinar la ubicación de las balas. "Nos hicieron esperar hasta las 6.00 a. m. para llevarlo al hospital Rebagliati", señaló.

Los seres queridos de la víctima no descartaron que se tratara de un intento de robo. También acudieron a la Fiscalía Provincial Penal de Villa María del Triunfo para revisar el avance de la investigación. No obstante, los fiscales y trabajadores les indicaron que la Policía aún no había entregado los documentos necesarios para continuar con la indagación del caso. Ante ello, pidieron que se realice las diligencias necesarias para identificar a los responsables.

"Yo me acerqué ayer y me dijeron que me los entregarán hoy. Resulta que no lo hicieron, me pidieron que regrese a las 10.00 a. m. Ahora me exigen la partida de nacimiento de mi hijo", dijo.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.