Sociedad

Madre del sereno que fue detenido tras abatir a ladrón en Villa María del Triunfo: "Solo se defendió, necesito ayuda"

Denilson Gonzáles Julca, militar en retiro y sereno, permanece detenido en la Depincri de Villa María del Triunfo. Familiares exigen justicia y liberación del trabajador.

La madre del sereno detenido pide que liberen a su hijo y el alcalde de VMT le expresó su apoyo.
La madre del sereno detenido pide que liberen a su hijo y el alcalde de VMT le expresó su apoyo. | Foto: composición LR | LR Francisco Erazo

La noche del lunes 11 de agosto, alrededor de las 10:30 p. m., tres delincuentes a bordo de un auto color rojo interceptaron a Denilson Gonzáles Julca (25), quien se dirigía a su centro de trabajo como serenazgo en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). Dos de los delincuentes descendieron del vehículo con la intención de robarle las pertenencias al sereno. Inmediatamente, Denilson, quien tiene permiso para portar armas, sacó un revólver de su bolsillo y disparó contra los ladrones.

Dos disparos sorprendieron a los delincuentes. Uno de ellos cayó abatido en el suelo, siendo identificado como Giamperre Ángulo Tejada. El otro logró huir con una pierna lastimada. El cómplice que esperaba a los hampones en el auto escapó a gran velocidad y abandonó el carro en el cruce de las calles José Pardo con Unión. Cámaras de seguridad del distrito captaron al tercer delincuente que huyó a pie por la Av. Unión y fue visto por última vez en el cruce de las avenidas Huayna Capac con Inca Roca.

PUEDES VER: Sereno de San Juan de Miraflores asalta de día, pero cuida las calles de noche: tendría antecedentes desde 2017

lr.pe

Familiares exigen liberación de sereno

Francisca Julca, madre del sereno detenido, llegó hasta la Depincri de VMT para exigir su pronta liberación. En declaraciones a La República, señaló que su hijo la apoya con los gastos del hogar. "Yo quiero que mi hijo sea liberado. Es muy tranquilo. Él solo se defendió", declaró en diálogo con La República.

Asimismo, comentó que sufre de malestares en la columna y, con el paso de los años, ha perdido capacidad auditiva. "Él se encarga de mis medicamentos", dijo.

Por su parte, la hermana de Denilson exigió justicia para su hermano y señaló que su ser querido solo reaccionó en defensa propia. "No me parece justo que lo tengan encerrado, porque él no es delincuente", expresó.

Alcalde de Villa María del Triunfo expresa su apoyo a la familia del sereno detenido

Eloy Chávez, alcalde de VMT, llegó hasta la Depincri y expresó su apoyo a la familia de Denilson tras su detención por abatir a delincuente. Además, se dirigió a la madre del sereno y le aseguró la pronta liberación de su hijo.

"Estamos aquí como Municipalidad para darle nuestro total respaldo. Hijos como el suyo se necesitan más en este distrito", declaró el alcalde.

PUEDES VER: Sereno mata a delincuente que intentó robarle y se lo llevan detenido a comisaría en Villa María del Triunfo

lr.pe

Inician las investigaciones sobre robo y muerte de delincuente

Pastor Becerra Villalobos, jefe del Departamento de Investigación Criminal de VMT, precisó que ya se iniciaron las diligencias correspondientes para determinar lo ocurrido. "Ha hecho uso reglamentario de su arma de fuego", aseguró el comandante de dicha división, quien agregó que Denilson actuó en legítima defensa.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

