HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025
PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025     PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025     PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025     
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     
Sociedad

Alumno que llegó a rendir su examen de la UNI con el pie enyesado y en muletas conmueve en redes: "Nada impedirá alcanzar esa vacante"

El joven estudiante no quiso perderse la primera prueba del examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y llegó al campus en muletas. Su determinación ha conmovido en TikTok.

Pese a estar sanando una fractura en su pie izquierdo, el joven postulante no quizo faltar a su examen de admisión UNI 2025-II.
Pese a estar sanando una fractura en su pie izquierdo, el joven postulante no quizo faltar a su examen de admisión UNI 2025-II. | Foto: composición LR/TikTok/@academiavonex

La primera prueba del examen de admisión 2025-II de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inició este miércoles 13 de agosto. Más de 5.000 postulantes llegaron hasta el campus para rendir una de las pruebas de ingreso más difíciles del Perú. Entre los alumnos, uno captó la atención de las redes al llegar a la universidad con el pie enyesado y en muletas.

Aunque muchos hubieran optado por no moverse de casa, el joven peruano demostró ser un claro ejemplo de resiliencia. Su gran esfuerzo, la voluntad y el deseo de conseguir su vacante a la UNI, una de las universidades más emblemáticas del país, pueden superar cuál adversidad. Su determinación se volvió viral en TikTok.

PUEDES VER: Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

Joven postulante llegó en muletas al examen de admisión de la UNI

Un video publicado en TikTok por la cuenta de Vonex, captó a un joven alumno ingresando con muletas al campus de la Universidad Nacional de Ingeniería. El estudiante no quizo faltar al examen de admisión y decidió presentarse a la prueba, pese a que eso le implicaría un mayor esfuerzo físico.

Según se muestra en el clip, el postulante fue ayudado por el personal administrativo de la UNI y trasladado en auto hasta la facultad designada para rendir su prueba. "El verdadero Nada impedirá alcanzar esa vacante anhelada", se lee en la descripción de la grabación.

PUEDES VER: Joven pierde su examen de admisión a la UNI por llegar 12 minutos tarde: "Se equivocó de puerta"

Este hecho captó la atención de los usuarios, quienes no dudaron en felicitar al postulante y reconocer su esfuerzo, así como su capacidad de resiliencia.

"Vamos con todo", "Hay que hacer realidad tus sueños", "Un verdadero campeón", son algunos de los mensajes que se lee en TikTok.

Notas relacionadas
La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

LEER MÁS
Madre confiesa que no pudo dormir para acompañar a su hijo al examen de admisión UNI: “Me he levantado a las 2:00 a.m”

Madre confiesa que no pudo dormir para acompañar a su hijo al examen de admisión UNI: “Me he levantado a las 2:00 a.m”

LEER MÁS
Así monitorea la UNI su examen de admisión 2025: el tecnológico sistema de seguridad con más de 100 cámaras

Así monitorea la UNI su examen de admisión 2025: el tecnológico sistema de seguridad con más de 100 cámaras

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Asesinan a censista de INEI en Tarapoto, San Martín: un menor entre los sospechosos

Asesinan a censista de INEI en Tarapoto, San Martín: un menor entre los sospechosos

LEER MÁS
Trabajador de restaurante en San Isidro filmaba con celular a mujeres en el baño: fue despedido tras denuncia

Trabajador de restaurante en San Isidro filmaba con celular a mujeres en el baño: fue despedido tras denuncia

LEER MÁS
Docentes marcharán hacia el Congreso el próximo 20 de agosto por aumento de sus pensiones

Docentes marcharán hacia el Congreso el próximo 20 de agosto por aumento de sus pensiones

LEER MÁS
Vía Expresa Sur de RLA generaría tráfico vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

Vía Expresa Sur de RLA generaría tráfico vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

Hombre gana premio mayor de Powerball de casi US$168 millones, pero termina en prisión por golpear a un policía en EEUU

Trump afirma que en Washington hay más crímenes que en Lima, Bogotá o CDMX: "Vamos a rescatar a DC de la miseria"

Sociedad

El terrible caso del 'Apostol de la muerte': el peruano que asesino a 25 personas en Huaral alegando ser un ‘enviado de Dios’

Corte de agua en Lima HOY: distritos y zonas afectadas por trabajos de Sedapal

La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa solicitud de 6 meses de prisión preventiva contra expresidente

Ciudadanos de Santa Rosa izan bandera de Perú, mientras cantan himno nacional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota