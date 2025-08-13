Pese a estar sanando una fractura en su pie izquierdo, el joven postulante no quizo faltar a su examen de admisión UNI 2025-II. | Foto: composición LR/TikTok/@academiavonex

Pese a estar sanando una fractura en su pie izquierdo, el joven postulante no quizo faltar a su examen de admisión UNI 2025-II. | Foto: composición LR/TikTok/@academiavonex

La primera prueba del examen de admisión 2025-II de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inició este miércoles 13 de agosto. Más de 5.000 postulantes llegaron hasta el campus para rendir una de las pruebas de ingreso más difíciles del Perú. Entre los alumnos, uno captó la atención de las redes al llegar a la universidad con el pie enyesado y en muletas.

Aunque muchos hubieran optado por no moverse de casa, el joven peruano demostró ser un claro ejemplo de resiliencia. Su gran esfuerzo, la voluntad y el deseo de conseguir su vacante a la UNI, una de las universidades más emblemáticas del país, pueden superar cuál adversidad. Su determinación se volvió viral en TikTok.

Joven postulante llegó en muletas al examen de admisión de la UNI

Un video publicado en TikTok por la cuenta de Vonex, captó a un joven alumno ingresando con muletas al campus de la Universidad Nacional de Ingeniería. El estudiante no quizo faltar al examen de admisión y decidió presentarse a la prueba, pese a que eso le implicaría un mayor esfuerzo físico.

Según se muestra en el clip, el postulante fue ayudado por el personal administrativo de la UNI y trasladado en auto hasta la facultad designada para rendir su prueba. "El verdadero Nada impedirá alcanzar esa vacante anhelada", se lee en la descripción de la grabación.

Este hecho captó la atención de los usuarios, quienes no dudaron en felicitar al postulante y reconocer su esfuerzo, así como su capacidad de resiliencia.

"Vamos con todo", "Hay que hacer realidad tus sueños", "Un verdadero campeón", son algunos de los mensajes que se lee en TikTok.