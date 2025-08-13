Un nuevo atentado contra el transporte público se registró la mañana de este miércoles 13 de agosto. A primera hora, un bus de la empresa De Luxe, que cubre la ruta de San Martín de Porres a La Victoria, fue atacado a balazos por falsos pasajeros. El chofer, de aproximadamente 50 años, recibió dos impactos de bala en el pecho.

El hecho ocurrió cerca de las 6:00 a. m., en la calle Alfonso Ugarte, urbanización Virgen del Rosario, en San Martín de Porres, cuando la unidad iniciaba su recorrido. El conductor herido fue trasladado de emergencia a un centro de salud cercano, donde permanece internado.

Tras el ataque, la empresa paralizó las operaciones de sus 30 unidades por temor a nuevas represalias. Según los transportistas, deben pagar un cupo diario de 20 soles y una inscripción de 100 soles; sin embargo, pese a cumplir con estas exigencias, desconocen con certeza a qué grupo extorsivo pertenece la amenaza.

Extorsionadores atacan bus en San Martín de Porres y envían mensajes amenazantes

El chofer fue trasladado al hospital Cayetano Heredia con dos impactos de bala en el lado derecho del pecho. De acuerdo con información preliminar, su estado de salud es más estable tras permanecer en la unidad de cuidados intensivos.

Según el testimonio de un compañero de trabajo, los delincuentes subieron al vehículo como pasajeros y exigieron dinero. Al no recibirlo, abrieron fuego contra el conductor. “Le pidieron plata y como el señor no tenía, le metieron dos balas y le robaron el celular, desde donde ahora nos mandan nuevos mensajes extorsivos”, declaró a América un chofer que prefirió mantener el anonimato.

A través de un grupo de WhatsApp, los presuntos extorsionadores envían amenazas a los transportistas. En uno de los mensajes se lee: “Bueno, ya dejé al primero tirado. Empiecen a comunicarse con los Tasmanias. No quiero a nadie en la calle hoy porque se van a seguir muriendo. Atte. Los Tasmania”.

Los conductores denuncian que pagan un cupo diario de S/20 —trabaje o no trabaje la unidad— a la directiva exigido por uno de los grupos extorsivos. Sin embargo, este ataque hace sospechar la presencia de una segunda banda criminal. También cuestionaron que, tras el atentado, no llegaron peritos ni agentes del Depincri para analizar la escena ni buscar cámaras de seguridad en la zona, y que las autoridades permitieron el retiro del vehículo sin realizar las pericias correspondientes.

Canales de emergencia

