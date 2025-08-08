HOYSuscripcion LR Focus

Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos
Sociedad

Cinco asesinatos en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 7 de agosto iban 4.763 asesinatos, a los cuales se suman 5 víctimas más en el gobierno de Boluarte: 4.768.

Crimen en Trujillo ocurrió a plena luz del día y en el centro histórico. Foto: Sergio Verde - La República / composición LR.
La ola criminal sigue dejando su rastro de muerte en las calles del país. Durante la última jornada, se reportaron al menos 5 nuevos homicidios. Estos casos ocurrieron en la capital Lima, en el Callao, además de las regiones de La Libertad y Tumbes, en esta última, un adolescente fue torturado y ultimado.

En lo que va del año, se han registrado 4.768 homicidios en diferentes regiones del país, según el conteo diario y oficial de La República.

PUEDES VER: Madre de cobrador del bus 'Tigrillo' asesinado en SMP denuncia extorsión y culpa a empresa: "Voy a encontrar al responsable de su muerte'"

lr.pe

SMP: sicario se hizo pasar como pasajero y asesinó a cobrador

Gilbert Moisés Carhuavilca fue asesinado de tres impactos de bala. La víctima laboraba como cobrador de bus de la empresa “El Tigrillo” y fue ultimado por extorsionadores en el distrito limeño de San Martín de Porres.

El hecho ocurrió cerca de las 9 p. m. del jueves, cuando el asesino se hizo pasar por pasajero y subió al bus para disparar al chofer. Sin embargo, Gilbert se interpuso y terminó siendo víctima de tres impactos de bala: uno en el brazo izquierdo, el segundo en el cuello y el tercero a la altura del tórax. Murió minutos después de llegar al Hospital Cayetano Heredia.

Conductores y familiares exigen justica. Sus compañeros señalaron que extorsionadores les piden 10 soles diarios por cada unidad vehicular. Se sienten desamparados, pero deben trabajar para sacar adelante a sus familias.

Callao: asesinan a hombre frente a cancha deportiva

La criminalidad en la provincia constitucional del Callao continúa en aumento. La noche del jueves dos amigos fueron atacados cuando asistieron a un partido de fútbol en el asentamiento humano Villa Señor de los Milagros, uno falleció y otro quedó herido.

La víctima mortal fue identificada como Hans Daniel Franco Anicama (37). Según testigos, los amigos salieron en el entretiempo del partido a comprar papas a un local cercano, siendo interceptados por dos sicarios quienes les dispararon varias veces.

Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Alcides Carrión. Hans Daniel Franco Anicama falleció en el nosocomio, mientras que su amigo Luis Alberto Vidal de la Cruz (31) permanece hospitalizado con pronóstico reservado.

Carabayllo: acribillan a mototaxista mientras conversaba con su pareja

Al anochecer del jueves 7 de agosto, un mototaxista fue brutalmente asesinado en el distrito de Carabayllo, Lima. Cámaras de seguridad captaron el momento en que la víctima conversaba -con una joven que sería su pareja- dentro de su mototaxi. De imprevisto, dos sujetos aparecieron a pie y disparan contra el hombre.

La víctima -aún no identificada- intentó huir, pero fue alcanzado por uno de los delincuentes. La policía investiga el crimen y no descartan que se trate de un ajuste de cuentas.

Trujillo: balean a hombre dentro de su vehículo a plena luz del día

Un hombre identificado como Dialmilcar Pereda Ascate murió baleado este 8 de agosto en el centro histórico de la ciudad de Trujillo, región La Libertad. La víctima fue atacada cerca de la 2 p. m. cuando estaba dentro de su vehículo de placa S2A-897 en la cuadra 17 de la avenida España. Fue ultimada por más de cinco balazos.

Las primeras hipótesis de la PNP apuntan un ajuste de cuentas como móvil del crimen. Diamilcar Pereda era conocido por realizar eventos en Trujillo, pero no se descarta que el hombre haya pertenecido a la organización criminal Los Pulpos.

Se indica que estaría vinculado con el concierto de música chicha realizado el año pasado, donde se mostró el símbolo de Los Pulpos en una pantalla gigante.

Tumbes: torturan y asesinan a adolescente de 16 años

Un adolescente de 16 años fue asesinado de un balazo en el asentamiento humano Las Malvinas, en la provincia de Tumbes. El cuerpo de la víctima fue hallado al mediodía del 7 de agosto en un terreno baldío. Mostraba evidentes signos de violencia: le cortaron la lengua y le dispararon en el rostro.

La Policía al momento investiga las causas del crimen, cobrando mayor fuerza la hipótesis el ajuste de cuentas. Dentro de las prendas del joven se halló un manuscrito que será revisado durante las investigaciones.

Los vecinos de Tumbes quedaron consternados por este nuevo asesinato, sobre todo porque implica a un menor de edad. Cuestionaron a las autoridades, pues sus medidas contra la inseguridad no dan resultados.

