Sociedad

Madre de cobrador del bus 'Tigrillo' asesinado en SMP denuncia extorsión y culpa a empresa: "Voy a encontrar al responsable de su muerte'"

Gilbert Moisés Carhuavilca, de 31 años, falleció cuando trabajaba como cobrador del bus 'Tigrillo' en la avenida Zarumilla, en San Martín de Porres. Su madre denunció que los extorsionadores exigían S/15.000 por cupo.

La madre del cobrador asesinado en SMP informó que los empresarios de 'Tigrillo' aún no han pronunciado sobre la muerte de su hijo.
La madre del cobrador asesinado en SMP informó que los empresarios de 'Tigrillo' aún no han pronunciado sobre la muerte de su hijo. | Foto: composición LR | Panamericana TV

Un cobrador del bus de la empresa de transportes 'Tigrillo' fue asesinado a balazos por unos sicarios cuando el vehículo circulaba por la avenida Zarumilla, en San Martín de Porres (SMP). Este suceso ocurrió la noche del jueves 7 de agosto. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que la víctima fue identificada como Gilbert Moisés Carhuavilca de 31 años de edad. Tras ello, la madre de familia del ciudadano fallecido se pronunció ante la prensa y señaló que su hijo entregaba S/10 a la compañía para reunir los S/15.000 que exigían los extorsionadores.

Además, indicó que la empresa no habría estado pagando el cupo a los delincuentes, lo que habría motivado el ataque. "Mi hijo sabía estaba pagando S/10 para trabajar. Me imagino que la empresa no ha pagado. ¿Por qué a mi hijo lo asesinaron de esa forma? La empresa no estaba cumpliendo con sus deberes. Yo quiero justicia para mi hijo, que no quede impune. Investigaré hasta el final para saber quien lo asesinó. Voy a investigar hasta encontrar quien es el responsable de la muerte de mi hijo", declaró, visiblemente afectada.

lr.pe

Empresa 'Tigrillo' es extorsionada desde mayo: es obligada a pagar S/15.000 por cupo

La madre de familia mencionó que no es el primer ataque contra la empresa en lo que va el año. En mayo de este 2025, uno de los vehículos de la empresa fue baleado en su paradero, ubicado en la avenida Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

"Recuerdo que hubo un atentado contra la empresa. No salieron a trabajar y luego dijeron que solucionaron el problema, que debían pagar el cupo. Después, retomaron sus labores", señaló.

Además, lamentó que los empresarios de 'Tigrillo' aún no se hayan pronunciado sobre el atentado que costó la vida de su hijo. "Aún no dan la cara. No está el gerente, ni nadie en la oficina de la empresa. Acabo de llegar y no hay nadie", reclamó con tristeza.

Por su parte, la Policía Nacional confirmó la información proporcionada por la señora sobre el pago de cupo de S/10 por unidad vehicular, lo que suma un total de S/15.000 mensuales. Los efectivos policiales señalaron que los transportistas de la empresa 'Tigrillo' son amenazados por los extorsionadores.

