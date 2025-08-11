Nutricionista indica que si se presenta fatiga luego de comer es señal de problemas en el metabolismo. | Foto: composición LR

Nutricionista indica que si se presenta fatiga luego de comer es señal de problemas en el metabolismo. | Foto: composición LR

Si te da sueño luego de comer es probable que no se realice un correcto consumo de los alimentos. Este fenómeno guarda relación con el funcionamiento del sistema digestivo y la distribución de la comida. Según la nutricionista Claudia Cayo, en una entrevista para La República, indica que no es normal sentir este efecto en el cuerpo.

La especialista indica que luego de alimentarse se incrementa la actividad del sistema nervioso parasimpático, esto induce al estado de relajación y a sentir menos energía.

¿Cuáles son las razones por las que se siente sueño luego de comer?

La nutricionista Claudia Cayo explicó que la sensación del sueño después de comer suele ser causada por una mala distribución del plato, específicamente por el exceso de carbohidratos. Estos, como el arroz blanco, harinas refinadas y los jugos de frutas, son absorbidos rápidamente por el cuerpo.

La especialista también aclaró que “Los carbohidratos no son el enemigo, son un macronutriente fundamental”, pero el problema radica en su consumo excesivo. Esto provoca un aumento de la glucosa en la sangre, lo que lleva a la liberación de insulina. Como resultado, se produce el triptófano que viaja hasta el cerebro y desencadena la liberación de hormonas responsables del sueño.

Además, también se debe por el volumen gástrico que ocurre cuando el estómago se hincha y provoca la sensación de ‘peso’, junto con la activación del sistema digestivo activo que aumenta el movimiento intestinal.

PUEDES VER: Empresa privada pide al Estado que usen o se lleven miles de vacunas vencidas de su almacén en el Callao.

¿Qué alimentos se pueden incluir en la dieta para evitar la fatiga después de comer?

La nutricionista señala que “No existe un alimento milagroso que la elimine”. La clave está en adoptar buenos hábitos alimenticios, aprender a preparar un plato equilibrado en las tres comidas diarias y seguir estos consejos:

Escoger carbohidratos complejos y fáciles de reconocer: frutas enteras, legumbres, cereales integrales, tubérculos.

Evitar los carbohidratos simples o procesados: jugos de frutas, azúcar refinada, galletas, productos ultra procesados.

Asegurar proteínas de calidad en cada comida: huevo, pollo, cerdo, carne de res magra, pescado, legumbres.

Añadir fibra y grasas saludables en cantidades moderadas: palta, frutos secos, aceite de oliva.

¿Cuándo es recomendable consultar a un profesional si la sensación de sueño después de comer persiste?

Claudia Cayo indica que se debe de consultar a un profesional si la sensación de sueño después de comer ocurre con frecuencia, ya que podría ser señal de un problema en el metabolismo. Adicional a ello, si se presentan los siguientes síntomas, es importante acudir al doctor: