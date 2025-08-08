Conductor de bus del 'Tigrillo' revela que cobrador asesinado era su sobrino: "Mi familia no quiere que siga trabajando"
Sicarios atacaron a balazos un bus de la empresa 'Tigrillo' que estaba lleno de pasajeros en San Martín de Porres. El cobrador de la unidad, de 31 años, murió en el atentado.
El violento tiroteo se desató en una viaje de transporte público en San Martín de Porres. Un bus de la empresa 'Tigrillo' fue interceptado por sicarios armados en plena ruta, desatando una balacera que acabó con la vida de Gilbert Moisés Carhuavilca de 31 años, quien era el cobrador del bus.
El ataque ocurrió en la avenida Zarumilla, frente a decenas de testigos. Pese a los esfuerzos de los pasajeros, que gritaron al chofer para que se dirigiera de inmediato a un hospital, las graves heridas que sufrió Gilbert resultaron mortales.
El chofer del 'Tigrillo' lamenta la perdida de su sobrino Gilbert Carhuavilca
El conductor del bus, visiblemente afectado, reveló que la víctima no era solo su compañero de trabajo, sino también su sobrino. “Justo habíamos descansado dos días y ayer salimos a trabajar. Era nuestro primer día de chamba en la semana”, contó a RPP con la voz quebrada.
Su dolor se mezcla con el temor. “Mi familia no quiere que siga trabajando. Hoy en día hay muchas represalias”, dijo, aludiendo a los riesgos que enfrentan quienes manejan las unidades. “Soy una persona tranquila, humilde, no tengo problema con nadie. Necesitamos apoyo para su sepelio, mis compañeros están colaborando”, reveló.
Extorsión a la empresa 'Tigrillo' bajo la mira de la Policía Nacional
El caso es investigado por la Policía Nacional como un presunto atentado relacionado con extorsiones a la empresa 'El Tigrillo'. Según reportes previos, la compañía habría estado pagando 15 mil soles mensuales a una banda criminal para evitar ataques.
La unidad atacada, con ventanas destrozadas y múltiples impactos de bala, fue llevada a la sede del Departamento de Investigación Criminal de San Martín de Porres para las pericias. Por temor, la flota de más de cien buses del 'Tigrillo' permaneció estacionada en su depósito en San Juan de Lurigancho, dejando sin servicio a miles de pasajeros.