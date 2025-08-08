HOYSuscripcion LR Focus

Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos
Sociedad

Conductor de bus del 'Tigrillo' revela que cobrador asesinado era su sobrino: "Mi familia no quiere que siga trabajando"

Sicarios atacaron a balazos un bus de la empresa 'Tigrillo' que estaba lleno de pasajeros en San Martín de Porres. El cobrador de la unidad, de 31 años, murió en el atentado.

Chofer del 'Tigrillo' dice que el cobrador fallecido, Gilbert Moisés Carhuavilca, era su sobrino y trabajaban juntos.
Chofer del 'Tigrillo' dice que el cobrador fallecido, Gilbert Moisés Carhuavilca, era su sobrino y trabajaban juntos.

El violento tiroteo se desató en una viaje de transporte público en San Martín de Porres. Un bus de la empresa 'Tigrillo' fue interceptado por sicarios armados en plena ruta, desatando una balacera que acabó con la vida de Gilbert Moisés Carhuavilca de 31 años, quien era el cobrador del bus.

El ataque ocurrió en la avenida Zarumilla, frente a decenas de testigos. Pese a los esfuerzos de los pasajeros, que gritaron al chofer para que se dirigiera de inmediato a un hospital, las graves heridas que sufrió Gilbert resultaron mortales.

PUEDES VER: Sicarios matan a balazos a cobrador de bus "Tigrillo" en SMP: empresa es extorsionada desde mayo

lr.pe

El chofer del 'Tigrillo' lamenta la perdida de su sobrino Gilbert Carhuavilca

El conductor del bus, visiblemente afectado, reveló que la víctima no era solo su compañero de trabajo, sino también su sobrino. “Justo habíamos descansado dos días y ayer salimos a trabajar. Era nuestro primer día de chamba en la semana”, contó a RPP con la voz quebrada.

Su dolor se mezcla con el temor. “Mi familia no quiere que siga trabajando. Hoy en día hay muchas represalias”, dijo, aludiendo a los riesgos que enfrentan quienes manejan las unidades. “Soy una persona tranquila, humilde, no tengo problema con nadie. Necesitamos apoyo para su sepelio, mis compañeros están colaborando”, reveló.

PUEDES VER: Triple asesinato en pollería de Lurín: imágenes revelan minutos antes y después del crimen

lr.pe

Extorsión a la empresa 'Tigrillo' bajo la mira de la Policía Nacional

El caso es investigado por la Policía Nacional como un presunto atentado relacionado con extorsiones a la empresa 'El Tigrillo'. Según reportes previos, la compañía habría estado pagando 15 mil soles mensuales a una banda criminal para evitar ataques.

La unidad atacada, con ventanas destrozadas y múltiples impactos de bala, fue llevada a la sede del Departamento de Investigación Criminal de San Martín de Porres para las pericias. Por temor, la flota de más de cien buses del 'Tigrillo' permaneció estacionada en su depósito en San Juan de Lurigancho, dejando sin servicio a miles de pasajeros.

