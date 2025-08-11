HOYSuscripcion LR Focus

Presunto extorsionador intenta quemar vehículo de empresa de licores y desata fuga de gas en Villa El Salvador

Vecinos del sector 1 de Villa El Salvador percibieron la humareda alrededor de las 3 de la mañana. Bomberos controlaron la emergencia tras casi dos horas.

Válvula de gas de la furgoneta fue manipulada. Foto: Composición LR/Kevinn García
Válvula de gas de la furgoneta fue manipulada. Foto: Composición LR/Kevinn García

Cámaras de seguridad en Villa El Salvador grabaron el momento exacto cuando un presunto extorsionador intentó quemar un vehículo perteneciente a una empresa de licores. El hecho ocurrió en el sector 1 del grupo 17 del distrito.

Al respecto, un vecino de la zona reveló que la fechoría desató una fuga de gas. "En la noche, casi a las 3 de la mañana, ha sentido mi hija. Nos ha pasado la voz y hemos salido y ya estaba lleno de gas. Como estaba abierta mi ventana, se ha entrado", declaró a La República.

VES: cámaras captan a sujeto manipulando válvula de gas

De acuerdo con las imágenes, se ve al sujeto manipulando la válvula de gas de la furgoneta por debajo. Seguidamente, se produjo una humareda que fue reportada por los vecinos, quienes se vieron obligados a evacuar el sector afectado. "El humo había penetrado por mi ventana. No hemos prendido luz", agregó el testigo.

Los Bomberos recibieron el reporte de los ciudadanos y se aproximaron a la zona de inmediato para controlar la emergencia, la cual abarcó un total aproximado de dos horas. "Poco a poco hemos logrado controlar. De ahí llegaron los bomberos, porque estaba cubierto todo", comentó el ciudadano.

Policía presume caso de extorsión

Tras el hecho, la Policía Nacional del Perú se apersonó a la zona para realizar las diligencias correspondientes y presume que se trataría de un caso de extorsión. En esa misma línea, el vecino acotó que es la primera vez que ocurre un acto de esa índole en el grupo 17 de VES. Este medio intentó comunicarse con el agraviado, pero se negó a brindar declaraciones.

"Mayor seguridad. A esa hora no hay ni un policía ni un serenazgo. Personas que tienen sus negocios deben poner seguridad, porque estamos en peligro nosotros. A nosotros que vivimos acá nos perjudica. Estamos en riesgo fuerte", aseveró.

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

